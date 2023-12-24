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魏建国：未来五年中国将引领全球汽车产业发展

2023年12月24日20:43 | 来源：人民网
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人民网北京12月24日电 （记者杜燕飞）今日，由人民网主办的2023“人民之选”汽车风云榜盛典在人民日报社新媒体大厦举行，活动以“致敬时代 智领未来”为主题，邀请政产学研的各界代表在中国汽车工业70周年的时间节点上，探讨行业高质量发展新路径。

在致辞环节，中国国际经济交流中心资深专家咨询委员会委员、商务部原副部长魏建国表示，2022年中国汽车产销超过了2700多万辆，且连续多年占据全球首位，我国汽车产量在全球中的占比已达到了31.8%，目前中国汽车产业仍处于发力阶段。

“从国际上看，汽车是竞争激烈的行业，汽车行业不仅代表着一种技术、创新，还包括制造业的产业链和供应链，是综合性竞争，核心是文化的支撑。”魏建国说。

魏建国认为，目前我国汽车行业已初步实现了智能化、高端化、绿色化发展，但仅做到这些是不够的。要利用中国式现代化加速建设中国现代化产业体系，加速人才培养和技术创新，推动我国车企高质量发展，加速在全球化布局和产业链上的国际合作。

“在中国式现代化背景下，我们要吸引更多的技术、创新、研究人员和队伍，使我国成为全球汽车的研发中心、产量中心、科技中心。我们有理由相信，未来五年中国将引领全球汽车产业发展。”他说。

(责编：孙红丽、高雷)
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