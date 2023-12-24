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中国汽车工业协会许海东：我国汽车业持续向好 政策支持与创新驱动引领发展

2023年12月24日20:43 | 来源：人民网
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中国汽车工业协会副总工程师许海东发言。人民网记者 栗翘楚摄

中国汽车工业协会副总工程师许海东发言。人民网记者 栗翘楚摄

人民网北京12月24日电 （记者许维娜）今日，由人民网主办的2023“人民之选”汽车风云榜盛典在人民日报社新媒体大厦举行，活动以“致敬时代 智领未来”为主题，邀请政产学研的各界代表在中国汽车工业70周年的时间节点上，探讨行业高质量发展新路径。

“今年以来，国家出台了一系列促进消费、稳定大盘的政策，汽车行业总体呈现了持续恢复向好的发展态势，出口和新能源汽车市场表现更为突出，成为稳定工业经济增长的重要力量。”中国汽车工业协会副总工程师许海东表示，中国汽车及新能源汽车已经成为制造业、消费业和外贸出口的亮点。

据中国汽车工业协会统计，2023年11月，汽车市场表现持续向好，汽车产量创历史新高，销量也接近300万辆，市场销售全面好于预期。1月至11月，汽车产、销分别完成2711.1万辆和2693.8万辆，同比分别增长10%和10.8%。预计全年将接近3000万辆，创出中国汽车产业的历史新高。

许海东表示，纵观过去近十年的发展历程，在汽车产业转型变革的大潮中，中国汽车行业紧抓机遇，在技术创新、能力建设、品牌建设、产品体验、营销服务等领域取得了全方位的突破。尤其是中国新能源汽车产业，已在多个领域形成竞争优势。

许海东分析称，过去三年多时间，应对复杂多变的内外部环境，中国汽车产业展示出了强大的韧性，取得了新能源汽车持续高速增长、乘用车市场份额持续提升等佳绩，汽车出口爆发性增长，中国品牌汽车正以一种全新的形象走向世界，中国汽车产业迈向了高质量发展的新阶段，正向着实现汽车强国的目标稳步迈进。

围绕中国汽车产业取得领先的背后原因，以及如何可持续发展，许海东认为，这得益于国家政策的支持和引导、得益于企业的不断努力创新迭代产品、得益于合资合作的发展历程、得益于中国关注消费者的体验、得益于激烈的市场竞争助力改进产品、得益于供应链产业的协同发展、得益于基础设施的同步建设、得益于中国汽车品牌影响力持续向上。

“当前，面对激烈的国际国内市场竞争，创新驱动、才可以持续领先。”许海东表示，中国车企深刻认识到，关键核心技术要不来、买不来、讨不来，必须靠自己、靠奋斗、靠实干，只有把关键核心技术掌握在自己手中，才能在危机中逆势而上、在竞争中占据优势。 

他表示，中国车企认识到必须为客户提供最大价值的产品，为客户提供更好的体验，通过不断创新，进一步提升企业自身的核心竞争力，塑造自己的品牌，这是中国车企未来可持续发展的根基和原则。

(责编：孙红丽、高雷)
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