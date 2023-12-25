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赵扬：新能源汽车后发赶超 为我国汽车工业带来澎湃动力

2023年12月25日10:46 | 来源：人民网
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中国贸促会汽车行业分会副会长赵扬发言。人民网 马天翼摄

中国贸促会汽车行业分会副会长赵扬发言。人民网 马天翼摄

人民网北京12月25日电 （记者杜燕飞）24日，由人民网主办的2023“人民之选”汽车风云榜盛典在人民日报社新媒体大厦举行，活动以“致敬时代 智领未来”为主题，邀请政产学研的各界代表在中国汽车工业70周年的时间节点上，探讨行业高质量发展新路径。

在主旨发言环节，中国贸促会汽车行业分会副会长赵扬表示，汽车作为国民经济重要支柱产业，对我国经济和社会发展有着重要作用。70年来，我国汽车工业取得的一系列成绩，离不开积极参与全球化合作。我国新能源汽车实现换道超车、后发赶超，为我国汽车工业带来澎湃动力。随着我国汽车自主品牌科技“含量”更高，我国汽车行业不再是单一的学习者、效仿者，更将成为合作者、引领者。

赵扬表示，今年是我国汽车工业70周年，也是我国汽车合资合作40周年，更是我国汽车产业发展再次发生历史性转折的一年。70年来，从一个民族汽车品牌到一大批知名民族汽车品牌，形成了完备的现代化产业体系。如今，随着我国新能源汽车快速发展，一个个汽车行业“反向合资”案例，标志着自主品牌正在成为“技术输出者”。

“我国汽车工业之所以有上述成绩，除了广大汽车人持续艰苦奋斗，攻克技术难关之外，深度参与全球化合作也是其关键因素之一。”赵扬认为，我国汽车在发展初期以开放合作之姿迎来了合资车企的发展壮大，进而取得了高起点、专业化、大批量的快速发展。参与其中的国际汽车品牌都分享到了我国改革开放的红利，不少品牌更是将我国汽车市场发展成全球最大的单一市场。

赵扬表示，如今我国已连续14年成为全球第一汽车产销国，连续8年稳居全球新能源汽车产销规模第一。今年7月，我国新能源汽车生产累计突破2000万辆，标志着我国新能源汽车在产业化、市场化的基础上，迈入规模化、全球化的高质量发展新阶段。

“凭借制度优势、市场优势，以及政策与市场协同配合，我国新能源汽车成功实现换道超车、后发赶超，为我国汽车工业带来澎湃动力。”赵扬说，在此过程中我国汽车产业在产业优势、组织分工以及产业格局等方面发生了重构。

产业优势方面，他介绍说，我国汽车产业发展初期，高效率、低成本是其竞争优势。当智能网联汽车出现后，动力电池、自动驾驶等更多依赖的是技术创新能力，在此背景下汽车产业链被拉长，各环节的科技“含金量”更高。

组织分工方面，近年来随着智能网联汽车快速发展，零部件标准化与模块化让供应链趋于扁平化，推动设计与生产、软件与硬件进一步分离，使得更多企业、技术和产品进入传统产业链中，带来发展的同时也对传统产业带来冲击。

产业格局方面，在过去几十年，我国汽车行业竞争格局是“三大三小三民企”。如今，中外合资企业等凭借自身优势迎头赶上，形成差异化发展，改变传统格局，打造“护城河”。

“40年前，我国汽车产业面对的是如何与引进来的国际车企进行合作，如今我国汽车品牌面临的是如何更好地走出去寻找发展空间。”赵扬说，我国有着完善的产业链体系、丰富的应用场景和最前瞻技术，跨国车企持续融入中国市场。新一轮合作背后，除引进资金、产品、技术、管理经验外，还要引入竞争机制，让本土汽车企业为生存发展增强活力，通过行业竞争为消费者提供更好的产品和服务。

(责编：杨曦、吕骞)
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