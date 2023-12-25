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2023年全国棉花产量下降 单产略增

2023年12月25日10:40 | 来源：人民网
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人民网北京12月25日电 （记者杨曦）国家统计局25日公布的全国棉花产量数据显示，2023年全国棉花播种面积4182.2万亩，比上年减少318.3万亩，下降7.1%；单产134.3公斤/亩，比上年增加1.5公斤/亩，增长1.1%；产量561.8万吨，比上年减少36.2万吨，下降6.1%。

全国棉花播种面积减少

2023年，全国棉花播种面积4182.2万亩，比上年减少318.3万亩，下降7.1%。上年以来，棉花价格有所下降，比较效益偏低，同时各地调整种植结构，棉花播种面积减少较多。其中，新疆引导次宜棉区退减棉花种植，播种面积3554.0万亩，比上年减少191.4万亩，下降5.1%；长江流域棉区播种面积307.0万亩，比上年减少44.9万亩，下降12.8%；黄河流域棉区播种面积285.0万亩，比上年减少79.9万亩，下降21.9%。

全国棉花单产略增

2023年，全国棉花单产134.3公斤/亩，比上年增加1.5公斤/亩，增长1.1%。分地区看，新疆春季大部棉区低温多雨，棉花生育进程比上年推迟，夏季持续高温对棉花生长不利，但秋季气象条件利于棉花采收，加之低产棉田逐步调减，单产略有下降，新疆棉花单产143.9公斤/亩，比上年减少0.2公斤/亩，下降0.1%。长江流域棉区上年持续高温干旱造成棉花减产，今年农业气象年景正常，实现恢复性增产，长江流域棉花单产71.4公斤/亩，比上年增加3.6公斤/亩，增长5.3%；黄河流域棉区总体天气条件与常年相当，植棉管理水平有所提升，推动单产稳中有增，黄河流域棉花单产83.8公斤/亩，比上年增加1.3公斤/亩，增长1.5%。

全国棉花产量下降

由于播种面积减少，造成棉花产量下降，2023年全国棉花产量561.8万吨，比上年减少36.2万吨，下降6.1%。其中，新疆棉花产量511.2万吨，比上年减少28.1万吨，下降5.2%；长江流域棉花产量21.9万吨，比上年减少1.9万吨，下降8.1%；黄河流域棉花产量23.9万吨，比上年减少6.2万吨，下降20.7%。

(责编：杨曦、吕骞)
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