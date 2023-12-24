中国汽车工程学会副秘书长战静静发言。人民网 马天翼摄

人民网北京12月24日电 （记者许维娜）12月24日，由人民网主办的2023“人民之选”汽车风云榜盛典在人民日报社新媒体大厦举行，活动以“致敬时代 智领未来”为主题，邀请政产学研的各界代表在中国汽车工业70周年的时间节点上，探讨行业高质量发展新路径。

在会议主旨发言环节，中国汽车工程学会副秘书长战静静表示，近年来，新能源汽车和智能网联汽车产业快速发展，未来行业的十大发展趋势值得关注。

她介绍了“CSAE汽车科技预见”研究成果——2024年度中国汽车十大技术趋势（以下简称“年度十大技术”）。一是L3级自动驾驶有望迎来小规模量产应用，二是城市领航辅助驾驶(NOA)将实现全国重点城市广泛覆盖，三是最高转速20000rpm以上的高效高密度电驱动总成将迎来量产，四是富锂锰基正极材料将进入小规模试制阶段，五是主动悬架线控技术将成为中高端车型悬架的关键创新方向，六是国产EHB日趋成熟将加快线控制动技术放量普及，七是车身多元材料多点式混合一体成形技术将实现创新突破，八是跨域融合智能芯片将迎来小规模产业化应用，九是AI大模型赋能智能座舱多模态交互革命快速发展，十是预期功能安全风险实时认知与防护技术将取得重大突破。

“‘年度十大技术’重点聚焦在实现重大突破技术、实现新量产技术、应用规模显著提升技术三类趋势。” 战静静介绍说，这是采用德尔菲调查方法，依托中国汽车工程学会梯队化专家库，面向企业高管、专家学者、技术骨干人员等开展征集和大规模调查，凝聚形成的行业共识，面向下一年度的汽车技术趋势报告。

(责编：孙红丽、高雷)

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