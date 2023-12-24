人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国汽车工程学会战静静：2024年我国汽车产业将迎来十大发展趋势

2023年12月24日20:23 | 来源：人民网
小字号

中国汽车工程学会副秘书长战静静发言。人民网 马天翼摄

中国汽车工程学会副秘书长战静静发言。人民网 马天翼摄

人民网北京12月24日电 （记者许维娜）12月24日，由人民网主办的2023“人民之选”汽车风云榜盛典在人民日报社新媒体大厦举行，活动以“致敬时代 智领未来”为主题，邀请政产学研的各界代表在中国汽车工业70周年的时间节点上，探讨行业高质量发展新路径。

在会议主旨发言环节，中国汽车工程学会副秘书长战静静表示，近年来，新能源汽车和智能网联汽车产业快速发展，未来行业的十大发展趋势值得关注。

她介绍了“CSAE汽车科技预见”研究成果——2024年度中国汽车十大技术趋势（以下简称“年度十大技术”）。一是L3级自动驾驶有望迎来小规模量产应用，二是城市领航辅助驾驶(NOA)将实现全国重点城市广泛覆盖，三是最高转速20000rpm以上的高效高密度电驱动总成将迎来量产，四是富锂锰基正极材料将进入小规模试制阶段，五是主动悬架线控技术将成为中高端车型悬架的关键创新方向，六是国产EHB日趋成熟将加快线控制动技术放量普及，七是车身多元材料多点式混合一体成形技术将实现创新突破，八是跨域融合智能芯片将迎来小规模产业化应用，九是AI大模型赋能智能座舱多模态交互革命快速发展，十是预期功能安全风险实时认知与防护技术将取得重大突破。

“‘年度十大技术’重点聚焦在实现重大突破技术、实现新量产技术、应用规模显著提升技术三类趋势。” 战静静介绍说，这是采用德尔菲调查方法，依托中国汽车工程学会梯队化专家库，面向企业高管、专家学者、技术骨干人员等开展征集和大规模调查，凝聚形成的行业共识，面向下一年度的汽车技术趋势报告。

(责编：孙红丽、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国汽车工程学会战静静：2024年我国汽车产业将迎来十大发展趋势
　　中国汽车工程学会副秘书长战静静发言。人民网 马天翼摄 人民网北京12月24日电 （记者许维娜）12月24日，由人民网主办的2023“人民之选”汽车风云榜盛典在人民日报社新媒体大厦举行，活动以“致敬时代 智领未来”为主题，邀请政产学研的各界代表在中国汽车工业70周年的时间节点上，探讨行业高质量发展新路径。…
高通公司全球副总裁侯明娟：携手生态加速智能网联汽车创新
　　高通公司全球副总裁侯明娟发言。人民网 马天翼摄 人民网北京12月24日电 （记者许维娜）今日，由人民网主办的2023“人民之选”汽车风云榜盛典在人民日报社新媒体大厦举行，活动以“致敬时代 智领未来”为主题，邀请政产学研的各界代表在中国汽车工业70周年的时间节点上，探讨行业高质量发展新路径。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部