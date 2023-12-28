人民网北京12月28日电 （记者栗翘楚）近年来，凭借制度优势、市场优势，以及政策与市场协同配合，我国新能源汽车成功实现换道超车，为我国汽车工业带来澎湃动力。业内人士表示，在电动化和智能化浪潮推动下，当前传统燃油汽车时代形成的汽车产品格局和品牌阶层正在被打破。近期多款新车密集发布也在一定程度上助推智能座舱、智能硬件和自动驾驶等智能化加速。

12月27日，极氪智能科技发布品牌首款纯电豪华轿车极氪007。作为极氪首款纯电豪华轿车，极氪007将目标指向全球最主流的轿车市场。

品牌向上离不开产品和技术，尤其是行业内领先的“硬核技术”。当智能网联汽车出现后，动力电池、自动驾驶等更多依赖的是技术创新能力，汽车科技“含金量”更高。

以极氪007为例，在续航方面，基于架构和三电系统全栈自研的优势，极氪007的电驱系统综合效率高达92.5%。配合高效的热管理系统，在800V架构下，搭载自研金砖电池的极氪007，续航里程最高可达688km。此外，基于800V的架构，超800km续航，目前布局最广的800V超快充网络，搭载金砖电池的极氪007充电15分钟，续航里程增加超500km。

在智能驾驶方面，极氪007全球首发“浩瀚智驾”智能驾驶系统，覆盖智能泊车、高速与城市智能驾驶的全部场景。以全系标配的NVIDIA DRIVE Orin智能驾驶芯片为基础，算力达508 TOPS，并提供“激光雷达+视觉融合”以及“纯视觉”两套硬件方案，感知硬件数量最高可达31个，为用户带来智驾体验。此外，极氪007全系标配8295智能座舱芯片，拥有30 TOPS的超强算力，后台最多可同时常驻64个App，即开即用，人机交互更流畅。

在车身安全方面，极氪007采用一体式压铸后端铝车身，其扭转刚度达到43500N·m/deg。同时，极氪007应用全新的「纤晶」铝合金材料，流动性更高，成型后的压铸件一致性更好，韧性更强，屈服强度提升10%以上。同时，极氪007的后碰变形量也减少了16%，后碰变形量也减少16%。

随着新车型加快上市，中汽协预计，2024年中国汽车市场总销量将达3100万辆，同比增长3%。其中，新能源汽车销量将达到1150万辆，同比增长20%。

乘联会分析认为，春节越晚，春节前的市场火爆期越长，越是会带来车市较强节前消费增长。2024年增速前高后低，2024年新能源车市和主流燃油车市场都会实现较强同比增长。

(责编：王震、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经