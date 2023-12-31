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各地加快能源工程建设 确保新能源“供得上”“送得出”“用得好”

人民网记者 杜燕飞
2023年12月31日14:14 | 来源：人民网
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当前，正值迎峰度冬能源保供关键期，一大批新能源、电网配套工程以及抽水蓄能、重型燃机等项目建成投产，既保障新能源“供得上”，又保障新能源“送得出”，更保障新能源“用得好”，在推动地方绿色低碳转型发展、助力能源保供等方面发挥了重要作用。

国家能源局发布的最新数据显示，截至2023年11月底，全国累计发电装机容量约28.5亿千瓦，同比增长13.6%。其中，太阳能发电装机容量约5.6亿千瓦，同比增长49.9%；风电装机容量约4.1亿千瓦，同比增长17.6%。1至11月，全国主要发电企业电源工程完成投资7713亿元，同比增长39.6%。其中，太阳能发电3209亿元，同比增长60.5%；风电2020亿元，同比增长33.7%。

“供得上”：风电光伏等新能源项目加速投产

在青藏高原，全球海拔最高的光伏项目——华电西藏才朋光伏项目30日全容量并网发电。该项目装机50兆瓦，年平均发电量9000万千瓦时，每年可节约标煤2.8万吨，减少二氧化碳排放9.2万吨，可同时满足4千户居民家庭一天的可靠用电，将缓解区域性、季节性电力供需矛盾，提高西藏电网安全稳定水平和电力保障能力。

在广东沿海，我国千万千瓦级粤东海上风电基地首批示范项目、粤东海域单体最大海上风电项目——华能汕头勒门（二）60万千瓦海上风电项目29日并网发电。作为华能粤东千万千瓦级“风光水火储一体化”能源基地标志性工程，项目投产后，每年可提供清洁电能20亿千瓦时，年节约标煤65万吨，减排二氧化碳180万吨。

在沙漠腹地，国家首批首个千万千瓦级大型风光基地项目——库布其沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目先导工程一期100万千瓦光伏项目29日全容量并网发电，每年可提供清洁电能约20亿千瓦时，节约标准煤约60万吨，减排二氧化碳约166万吨。库布其基地项目总装机规模1600万千瓦，包括光伏800万千瓦和风电400万千瓦，配套建设煤电约400万千瓦，配置储能约300-500万千瓦时。  

“一大批新能源项目加速投产，有助于在总量上增加清洁电力供应，加大电力保供力度，更好适应冬季期间的高峰用电需求；有利于在结构上进一步推动风光互补，降低清洁能源供给不确定性，确保电力安全稳定供应。”厦门大学中国能源经济研究中心教授孙传旺表示。

“送得出”：新能源配套电网工程有序推进

在新能源装机量、发电量“双提升”的同时，各地也有序推进配套电网工程建设，确保新能源可以“送得出”。

国家第一批大型新能源基地项目——锡盟400万千瓦新能源送出工程20日顺利投运。该工程是国家第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设项目，也是内蒙古自治区特急能源保供重点项目。工程投运后，预计每年新增外送清洁能源电量138.9亿千瓦时，节约标准煤约444.5万吨，可缓解华北华中等地区用能需求，为内蒙古自治区能源电力送出再添“高速通道”。

金沙江上游至湖北特高压工程首个线路标段在四川甘孜于11月17日完成基础施工。这一首个进入川藏高原腹地的特高压直流工程，建成后预计每年可向华中地区输送清洁电能近400亿千瓦时。

当前，随着昭通永善海子山、玉溪新平双河村、曲靖会泽金钟等地一大批新能源配套接网工程建成投产，云南提前半个月完成全年新增集中式新能源并网1500万千瓦的目标任务。

数据显示，1至11月，电网工程完成投资4458亿元，同比增长5.9%。专家表示，我国清洁能源丰富，但资源与需求逆向分布。加快建设特高压等配套电网工程，可以将富集在我国西南、西北地区的清洁能源输送至中东部地区，是促进新能源消纳的重要一环。

“用得好”：调峰和储能能力进一步提升

风电和光伏“靠天吃饭”，具有波动性和间歇性，新能源大规模高比例接入，会给电力系统安全平稳运行带来一些挑战。在加快新能源“送得出”同时，为保障“用得好”，也要提升调峰和储能的能力。

调峰方面，华电青岛公司燃机项目5号机组25日顺利通过168小时试运行，标志着山东省首台套9F重型燃机示范项目正式投产发电。该项目规划建设2台9F重型燃机，单机容量达505.54兆瓦，燃机国产化率达90%以上，天然气增压机国产化率达95%，为国内最高。与同等装机规模的超净燃煤机组相比，项目投产后，每年可减少标煤耗量约150万吨，降低碳排放60%左右，进一步促进新能源“绿电”消纳，实现电网气网双向调节，提高城市电网可靠性。

抽水蓄能方面，东北地区装机规模最大的抽水蓄能电站——辽宁清原抽水蓄能电站首台机组15日正式投产发电。该抽水蓄能电站由中国电建集团北京勘测设计研究院牵头，采用集设计、采购、施工于一体的EPC总承包模式开展建设，总装机容量180万千瓦，安装6台单机容量30万千瓦的可逆式水泵水轮机发电电动机组，设计年发电量30亿千瓦时，对保障辽宁电网安全稳定运行、促进新能源消纳具有重要意义。当前，其余5台机组仍在安装、调试过程中，计划于2025年3月前全部投入运行。

“发挥储能对新能源高质量发展的推动作用，需要从多方面共同发力。”孙传旺表示，加大对于储能技术迭代升级的政策引导和支持，丰富储能技术路线；建立健全储能容量补偿机制和容量市场，合理疏导储能成本，保证储能项目的合理收益；因地制宜完善“新能源+储能”的配置和调度模式，提高储能项目利用率。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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