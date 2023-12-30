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外汇局：前三季度我国国际收支基本平衡 跨境投资活动有序开展

2023年12月30日12:35 | 来源：人民网
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人民网北京12月30日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局29日公布了2023年三季度及前三季度国际收支平衡表和9月末国际投资头寸表。数据显示，2023年前三季度，我国国际收支保持基本平衡。经常账户顺差继续保持在合理均衡区间，跨境投资活动有序开展。与此同时，2023年9月末，我国国际投资头寸状况保持稳健，储备资产规模继续位列全球第一。

“前三季度，我国经常账户顺差2090亿美元，与同期国内生产总值（GDP）之比为1.6%，处于合理均衡区间。其中，国际收支口径的货物贸易顺差累计4544亿美元，为历史同期次高值；货物贸易出口、进口规模分别为23364亿美元和18820亿美元，均为历史同期较高水平。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，服务贸易稳步恢复，跨境旅行及相关支出有序增加。前三季度，服务贸易逆差累计1684亿美元，主要是旅行逆差1303亿美元，同比增长69%。初次收入逆差877亿美元，同比收窄46%，主要是我国对外各类投资收益同比增长42%。

跨境投资方面，据王春英介绍，前三季度，我国金融账户项下来华直接投资净流入155亿美元，其中，包含资本金和利润再投资的股权性质来华直接投资净流入387亿美元。近期，随着直接投资利润分配季节性因素消退、关联企业债务资金净流出放缓，来华直接投资净流入总体向好。我国在超大规模市场、完整产业体系等方面的优势持续存在，高水平制度型开放有序推进，未来将继续吸引外资流入。前三季度，证券投资净流出同比收窄62%，其中非居民对我国债券投资自9月起转为净流入。随着内外部经济金融环境的逐步改善，我国跨境资本流动的稳定性将进一步增强。

“总体看，我国发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，将继续支持我国国际收支保持基本平衡。”王春英说。

国际投资头寸状况方面，国家外汇管理局发布的数据显示，2023年9月末，我国对外资产规模93046亿美元；对外负债规模64481亿美元；对外净资产（资产减负债）规模28565亿美元，较2023年6月末增长2.9%，我国对外净资产保持稳定增长。

“对外资产和负债结构持续优化。”王春英表示，对外资产中，储备资产3.3万亿美元，规模继续位列全球首位；非储备资产规模占比较2023年6月末略有上升。对外负债中，超50%为来华直接投资，规模3.3万亿美元，占比较2023年6月末有所上升，显示我国对境外长期资本保持吸引力。

国家外汇管理局同日公布的我国外债数据显示，2023年三季度，我国外债规模略有下降，结构保持基本稳定。截至2023年9月末，我国全口径（含本外币）外债余额为23829亿美元，较2023年6月末下降509亿美元，降幅2%。从币种结构看，本币外债占比45%，较2023年6月末上升1个百分点；从期限结构看，中长期外债占比44%，与2023年6月末持平。

“外债规模下降主要受银行外债余额下降影响。2023年三季度，银行外债余额下降551亿美元，对外债余额下降贡献率为108%。预计未来我国外债规模将继续保持总体稳定。主要发达经济体货币政策紧缩渐近终点，相关外溢影响将逐步弱化。“王春英表示，总的来看，我国发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，外债规模继续保持总体稳定的基础依然牢固。

(责编：郝帅、吕骞)
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