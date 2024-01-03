人民网记者 车柯蒙

减税降费是稳企业保就业、支持经营主体纾困发展的重要举措，是加力提效实施积极财政政策的重要内容。

国家税务总局近日发布数据显示，2023年1月份至11月份，全国新增减税降费及退税缓费18125.09亿元，有力激发了经营主体活力，提升了创新发展动能。

新年伊始，在湖南，税收红利的助力下，企业纷纷抢订单、抓生产、拓销路，一派忙碌而有生机的景象。

在常德市石门县，在一家专营音膜、音圈、扬声器配件生产的高新技术企业车间里，切割、成型、上胶、贴合、外径冲切等生产设备飞速运转，工人们正完成一道道工序，追赶生产进度，保障春节前准时交付3000多万片的音膜订单。

记者了解到，该公司近三年投入研发费用2000万元进行新项目音圈、音膜新品、设备的研发和生产，目前的音圈新品已顺利试产并可批量生产交货。据公司负责人李久全介绍，公司2024年1月份的音膜订单同比增长20%，预计可实现产值600多万元，新年前景较为可观。

订单实现“开门红”的背后，是产品不断创新升级，更是减税降费政策的支持。“特别是近三年享受到研发费用加计扣除减免200多万元，为新项目的创新研发提供了最强劲的动力。”李久全说。

近年来，随着税费红利的逐步兑现，税费优惠政策提振发展信心，激发市场活力的正向效应正逐渐释放。在湖南，税务部门紧盯企业发展状况，组织税费服务团队以“政策找人”的方式，深入了解企业生产、经营、创新情况，提供“调研走访、精准施策、及时反馈”服务，助力企业开好局、起好步。

在湖南一家生产包装产品的公司里，车间里大批新出厂的包装产品整齐排列，正准备送往各地。税务干部结合公司经营现状，向企业财务人员和公司总经理赵惠现场宣讲“先进制造业加计抵减”“增值税留抵退税”“重点群体就业”等税收优惠政策，并送上《个性化政策指引》，引导企业安心生产销售、及时享受政策。

“岁末年初之际，公司正陆续与国内多家知名酒类、药业公司签订销售合作协议，2024年固定销售额预计可实现千万元级增长。现在税务部门又送来税惠政策‘大礼’，我们的干劲更足、信心更强。”赵惠表示。

在湖南衡阳，一家电子科技有限公司从返乡创业开始就切实感受到了税费服务的高效和税惠政策的给力，目前公司已建成投产4条直流无刷风扇成品组装线，2023年实现产值1.5亿元。

“返乡创业能取得如此成绩，良好的营商环境是沃土，暖心的税费服务是关键。”公司总经理何彬表示。据了解，该公司自投产以来产销两旺，产品供不应求。“新的一年，我们准备再购买60亩土地新建厂房，扩大生产规模，更好满足市场需求。”何彬表示，在税惠政策支持下，公司有信心进一步打造电子细分行业全产业链。

“新一年，税务部门将持续开展‘走基层、找问题、想办法、促发展’活动，在落实政策、精细服务、优化管理、防控风险上加力加劲，以更实作风、更优服务助力企业生产扩能、提质增效，在新一年实现高质量发展。”湖南省税务局党委书记、局长曾光辉表示。

(责编：申佳平、高雷)

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