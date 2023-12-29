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记者去哪儿：深入街头巷尾 “背包法庭”彰显阳光便民司法

人民网 欧阳易佳
2023年12月29日18:25 | 来源：人民网
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基层是社会治理的“神经末梢”，也是服务群众的最前沿。唯有破解基层治理的“最后一公里”难题，才能切实提升人民群众的获得感、幸福感和满足感。

在甘肃省张掖市甘州区人民法院，只需要一个背包，法官便可以进村入户，开展巡回审理、现场调解、普法宣传等活动。“背包法庭”让司法审判“飞入寻常百姓家”，为百姓带来了诸多便利，践行着司法为民的庄严承诺。

“背包法庭”上线 提升司法办案效率

小小的背包如何促进诉讼服务深入基层？

云电脑、打印机、摄像头、桌签、法槌……将庭审所需设备装进背包，就变成了可以随身携带的“工作站”。“可以办理涵盖诉讼活动全领域、审判执行全过程的业务，能够满足巡回审理、就地办案的基本需求。”甘州区人民法院西郊人民法庭副庭长孙秀芳说。

“以前巡回审理案件的时候，由于无法现场打印和加盖公章，制作民事调解书等法律文书需要到院机关加盖公章，来回耗费很多时间，也让当事人多次往返于法庭与家中之间，极大地增加了当事人的诉累。”孙秀芳说，自从有了云电脑，不仅可以实现案件的在线审理和信息的实时录入，还能现场在法律文书上直接加盖电子签章，并借助背包里的微型袖珍打印机，现场打印法律文书，当场送达当事人。

将法庭“背”在身上，把服务“送”家门。“背包法庭”把法庭送到了群众家门口，在房前屋后、田间地头，就地开庭、当庭调解，不仅可以让群众享受到更高效、便捷的司法服务，更可以让乡亲们亲身感受法律的公平公正，让法治观念深入人心。

近年来，我国着力推动新时代人民法庭工作高质量发展，以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为目标，并强调人民法庭既便于当事人诉讼，也要积极服务基层社会治理。

数据显示，今年1月至9月，全国有10.4万家基层治理单位与人民法庭进行在线对接，就地解决纠纷119万件，人民法院调解平台“进乡村、进社区、进网格”工作深入推进。

奔赴有需要的地方 让司法更加便民利民

粮食安全，种业先行。种子是农业的“芯片”，对于农业现代化更是发挥着基础性作用。

“甘肃省张掖市是全国最大的玉米种子繁育基地，全国近一半玉米种子产自于张掖，甘州区人民法院西郊法庭‘种子法庭’也应运而生，西郊法庭曾被称为甘肃省‘最忙’的农村基层人民法庭，近5年年均收案1500件以上，3名法官年人均办案超过500件。”甘州区人民法院西郊人民法庭庭长彭勋说。

在偏远地区，由于所属环境相对封闭，人员信息沟通不畅，常规普法活动难以开展。而“背包法庭”的每一次巡回审理，总能吸引到不少旁听者，通过一审一判的普法宣传，取得了“审理一案，教育一片”的社会效果和法律效果。

“我们经常来看‘背包法庭’的巡回审理，‘背包法庭’在田间地头现场庭审的形式挺好的，既节约了当事人的时间和人工成本，我们也可以从中学习法律知识。”当地群众在接受采访时表示，法官们背着背包，在群众有矛盾纠纷的地方就地开庭、当庭调解，使当事人既不必远赴法院立案和应诉，更无需来回奔波领取法律文书等诉讼材料，为群众“打官司”提供了诸多便利。

除却降低诉讼成本，在很多地方，“背包法庭”的每一次巡回办案总能引来很多旁听者，并逐渐成为一种特别的普法活动。通过旁听庭审过程，相关的法律条文和司法程序直观地呈现在群众眼前，也更加深入人心。

“背包法庭’已经成为人民群众家门口的法院，让人民群众在家门口就能享受到更加高效便捷的司法服务。”孙秀芳说。

技术赋能司法 “背包法庭”走向“云端”

近年来，我国基层数字化治理体系不断完善，治理能力日益提高。5G、云、大数据AI等新一代信息通信技术助力司法服务，“背包法庭”将诉讼活动搬到百姓家门口，减少了群众的诉累，让群众感受到法治就在身边。

彭勋认为，将科技元素装入“背包法庭”，法官们巡回审理或现场调解工作开展起来更加得心应手，极大地提高了工作效率，减少当事人的诉累。

中国电信股份有限公司张掖分公司副总经理岳存定介绍，依托于云网融合和属地化运营优势，云电脑不仅可以随时随地下载需要的信息，而且能够将现场采集的数据实时上传到云端，二者结合，共同搭建起基层法庭与人民法院的“信息桥梁”，实现了办公办案的“云处理”。

公检法行业的信息化建设，对于网络安全的要求十分严苛，既要求系统在办公时能够稳定、顺畅地运行，避免遭受恶意攻击，更要确保系统中的核心数据不被泄露。

“我们积极进行技术创新，法院专属云电脑采用天翼云自主研发的技术。一方面，实现了宿主机与互联网的物理隔离，在移动办公、办案中，天翼云可以为法官提供专网接入环境，避免了与互联网环境的直接接触，保证了法院移动办案过程中的数据安全。”岳存定说，“另一方面，采用双路由保护等技术来保证业务的稳定性、连续性，同时解决了法院办公办案设备在云电脑上的驱动使用、业务系统的适配等问题。”

未来，伴随着5G、大数据、人工智能等新兴前沿科技的深入发展，技术与司法的联系将更加紧密，使司法服务触手可及、审判执行智能高效、审判管理精准可控，努力创造更高水平的数字正义。（实习生郭婧对此文亦有贡献）

(责编：王震、吕骞)
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