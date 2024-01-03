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人民银行重启投放PSL 专家：对稳增长产生积极作用

2024年01月03日11:19 | 来源：人民网
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人民网北京1月3日电 （黄盛）据中国人民银行1月2日发布消息，2023年12月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款（PSL）3500亿元。期末抵押补充贷款余额为32522亿元。

什么是PSL？PSL对国民经济发展有哪些作用？为什么此时重启投放PSL？对此，多位业内人士表示，PSL兼具“准财政”“宽货币”双重功能，属于中长期流动性投放。当下重启运用PSL，意在为保障性住房等“三大工程”建设提供中长期低成本资金支持，对稳增长产生积极作用，支撑2024年初经济“开门红”的成色。

什么是PSL？

中国人民银行曾在《结构性货币政策工具介绍》一文中表示，PSL于2014年创设，是中国人民银行的结构性货币政策之一，主要功能是支持国民经济重点领域、薄弱环节和社会事业发展而对金融机构提供的期限较长的大额融资。抵押补充贷款主要服务于棚户区改造、地下管廊建设、重大水利工程、“走出去”等重点领域；发放对象为开发银行、农发行和进出口银行，对属于支持领域的贷款，按贷款本金的100%予以资金支持，属于阶段性工具。

2015年2月，中国人民银行公布2014年4季度货币政策执行报告时认为，PSL操作的两个重要目的，一是与中期借贷便利（MLF）一起，“引导金融机构向国家政策导向的实体经济部门提供低成本资金”；二是与信贷政策支持再贷款一起，“发挥促进信贷结构调整的作用，支持金融机构扩大对‘三农’、小微企业和棚改等国民经济重点领域和薄弱环节的信贷投放”。

PSL运作模式为，相关银行通过质押高等级债券、优质信贷资产等抵押品向央行申请贷款，贷款通常成本较低，当前PSL的利率为2.4%，较1年期MLF利率低10bp，较一般贷款加权平均利率低210bp，此外PSL期限一般较长，可达到5年。

 

截至2023年12月31日，PSL期末余额。 数据来源：Wind

截至2023年12月31日，PSL期末余额。数据来源：Wind

广发证券固定收益首席分析师刘郁表示，自PSL创设以来，大致经历了两轮显著扩张：第一轮是2014年至2019年，五年间累计投放3.65万亿元。此后，随着棚改退出历史舞台，从2020年3月起至2022年8月，中国人民银行暂停PSL投放30个月。第二轮是2022年9月至11月，中国人民银行重启PSL投放，三个月累计投放6300亿元，用于保交楼和基建项目资金支持。

此时重启投放PSL有哪些影响？

2023年12月召开的中央经济工作会议指出，积极稳妥化解房地产风险，一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展；加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”；完善相关基础性制度，加快构建房地产发展新模式。

中国人民银行行长潘功胜在前不久中国人民银行党组扩大会上表示，积极配合行业主管部门和地方政府，做好金融支持房地产市场平稳健康发展工作，为保障性住房等“三大工程”建设提供中长期低成本资金支持，完善住房租赁金融政策体系，推动构建房地产发展新模式。

在此背景下，市场对重启PSL关注较高。东吴证券研究所宏观首席分析师陶川表示，我国在2015年及2022年均启用PSL工具，均是为了扭转地产预期、支撑投资增速、稳定信用扩张。当下PSL工具有再度运用的合适条件，在加大“三大工程”支持力度的要求下，重启PSL工具提供中长期低成本资金的必要性在上升。

中信证券首席经济学家明明认为，当前保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”项目需要大量中长期低成本资金，预计本轮新增PSL资金将主要投资于上述领域。

华泰证券研究所副所长张继强也表示，推进“三大工程”建设，工程推进需要资金支持，PSL是合适的资金来源。此外，当前总量货币政策空间有限，PSL可以起到投放基础货币的作用。

东吴宏观研报认为，PSL时隔近一年重启原因在于：一是2023年12月建筑业PMI走高；二是“三大工程”中最先发文的城中村改造已有空间落地；三是年末投放利于新一年项目资金到位。在2024年财政发力路径不定与提高资金效益诉求的背景下，PSL重启能够接续此前增发国债的稳增长力度，用城中村改造等“三大工程”来弥补市场出清带来的缺口。

(责编：孙红丽、高雷)
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