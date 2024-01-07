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消费市场活力涌动 中国经济稳步发展动能澎湃

王绍绍
2024年01月07日09:07 | 来源：人民网
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随着一系列促消费政策落地显效，居民服务消费潜力不断释放，服务消费市场持续恢复向好。

专家表示，消费“主引擎”作用强劲，有效激发市场活力，为经济发展注入新动能。我国消费规模稳步扩大，结构持续升级，模式不断创新，国内需求持续恢复。

文旅融合释放消费潜力

目前，旅游市场进入了恢复发展的快车道。文化和旅游深度融合发展，旅游市场加速回暖，在扩内需促消费、助力乡村振兴等方面取得了明显成效。

经文化和旅游部数据中心测算，元旦假期3天，全国国内旅游出游1.35亿人次，同比增长155.3%，按可比口径较2019年同期增长9.4%；实现国内旅游收入797.3亿元，同比增长200.7%，较2019年同期增长5.6%。美团、大众点评数据显示，元旦假期旅游预订单量同比增长超500%。

中国旅游研究院院长戴斌认为，2023年国内旅游市场快速复苏，出入境旅游市场实现了预期增长，旅游供应链得到了稳步修复，消费预期和企业家信心稳中有升。2024年，旅游经济将以理性的消费预期、增长的投资信心和积聚的创新动能，稳步进入繁荣发展的新阶段。

“文化+旅游”“文化+科技”等新业态不断涌现，文化消费潜力得到充分释放。文体旅等领域融合力度不断加大，丰富的旅游消费场景满足了人们多元的旅游消费需求，也带动形成文旅市场新的增长点。

在一场说走就走的“City walk”中，感受北京胡同的韵味；在一顿顿淄博烧烤中，感受“滋滋冒油的烟火气”；在贵州榕江，看一场“村超”篮球赛……“休闲游”“反向游”“乡村游”等多元旅游模式备受青睐，游客在流动中感受河山之美，在互动中体验旅行之趣，出游意愿和消费热情持续高涨。

快递增量折射消费活力

国家邮政局数据显示，2023年1至11月，邮政行业寄递业务量累计完成1463.1亿件，同比增长15.8%。其中，快递业务量（不包含邮政集团包裹业务）累计完成1188.2亿件，同比增长18.6%。

国家邮政局快递大数据平台实时监测数据显示，2023年12月4日18时26分，一件从云南昆明寄往四川成都的快递包裹，成为2023年第1200亿件快件。

信息消费规模不断扩大，为经济发展带来更多新增长点。作为经济发展与消费活力的“晴雨表”，快递业的蓬勃发展，集中显现出经济发展的活力与韧性。2023年，我国快递业务量首次超过1200亿件，凸显出快递市场繁荣活跃、发展质效不断提升的局面，展示出消费持续向好的良好态势。

国家邮政局市场监管司副司长边作栋表示，快递业务数据的增长来源于居民消费需求的进一步提升，快递业务量也是观察中国经济运行动向的重要实物量指标之一。第1200亿件快递的送出，体现出线上商业热点正在成为多样化消费需求扩展的一部分，“线上购物”“互联网+”“数字+”等消费新模式呈现出新的发展动能，消费规模扩大、结构升级的态势仍在延续。

即时零售提升消费体验

当前，“线上即时下单，线下即时履约，依托本地零售供给，满足本地即时需求”的即时零售在电商平台上蓬勃发展。

数据显示，2023年1至11月份，社会消费品零售总额427945亿元，同比增长7.2%。全国网上零售额139571亿元，同比增长11.0%。

即时零售打造“数实融合”的新场景、新模式，为本地零售带来新增量。即时零售平台打破线下零售数据孤岛，通过数据驱动实现本地流量分发、零售数字化以及服务运营，实现交易流程线上化、履约配送便利化，提升本地供给能力，拓展消费需求。

2023年7月，商务部等13部门联合印发《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划（2023—2025）》，明确提出发展新型商业模式，支持发展线上线下融合的即时零售模式（平台下单+就近门店配送，就近门店下单+即时配送），赋能实体门店，拓展服务半径。

“线上线下”双向发力，我国网络零售的新业态新模式活力彰显，即时零售覆盖行业和产品种类持续扩大。

“即时零售未来发展仍有很大潜力。”商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇认为，发展即时零售有助于加快传统零售业数字化转型，推动县域经济发展，促进消费提质扩容，增加就业渠道，加快数实融合。未来，应聚焦不断升级的消费需求，加快智慧物流新技术的应用，推动即时零售更好满足消费者需求。

(责编：申佳平、高雷)
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