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部分存量房贷利率1月1日起下调10个基点

2024年01月01日09:14 | 来源：人民网
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人民网北京1月1日电 （黄盛）部分存量房贷利率在1月1日迎来下调，调整幅度为10个基点。

据了解，客户在购房贷款时，将个人房贷利率选择采用贷款市场报价利率LPR加减点形成的，其房贷利率的高低受LPR涨跌的影响。2023年6月20日中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，1年期LPR为3.55%，5年期以上LPR为4.2%，均相比5月下调10个基点。其中，5年期以上LPR对于商业性个人住房贷款利率具有直接影响。

据工商银行一名网点业务人员介绍，1月1日迎来新一轮利率下调的部分存量房贷，需具备两个条件：一是2023年6月20日以前定价的存量房贷，二是将个人房贷利率“重定价日”选定为每年1月1日，满足条件的存量房贷利率即将下调10基点。

据悉，个人房贷利率“重定价日”通常有两个选项，一个是每年的1月1日，一个是每年的房贷放款日，选择两个选项的客户人群均不在少数。

以北京房贷为例，2019年10月至2023年12月14日，首套房贷利率下限为LPR+55基点。若于2020年12月购房，当时5年期以上LPR为4.3%，对应加点后最终利率为4.85%；如果按照合同“重定价日”为每年1月1日调整，那么从2024年1月1日起，5年期以上LPR为4.2%，对应加点后最终利率为4.75%。

若以北京地区贷款金额200万元、贷款期限25年、采用等额本息还款方式的个人首套房贷为例，按照4.85%的年利率，25年还款期，等额本息每个月需还款11517.68元；按照4.75%的年利率，25年还款期，等额本息每个月需还款11402.35元。

东方金诚首席分析师王青表示，2023年12月召开的中央经济工作会议要求，2024年要继续“加大宏观调控力度”“强化宏观政策逆周期和跨周期调节”，这意味着稳增长政策会保持连续性。其中，2024年货币政策定调“灵活适度、精准有效”。在物价水平仍将低位运行的前景下，着眼于提振内需，支持地方债务风险化解，2024年央行降息降准都有空间。2024年，美、欧央行将转向降息，也为中国人民银行“以我为主”灵活实施货币政策提供了更大空间。

中信证券研报显示，2023年5年期LPR自6月后一致维持在4.2%，此后经历了8月MLF降息，9月中国人民银行降准，以及9月国有大行集体下调存款挂牌利率，报价仍按兵不动。考虑上述事件累积的影响，叠加本次存款利率的调整，长端LPR报价下行的可能性有所增加，但调整的幅度可能也较为有限。往后看，降成本、宽信用工具或仍有加力空间，结合中央经济工作会议“灵活适度、精准有效”的货币政策基调，不排除2024年上半年MLF进一步降息引导LPR报价下调的可能性。

(责编：罗知之、吕骞)
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