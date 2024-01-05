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升腾“烟火气” 文旅融合释放消费新动能

王绍绍
2024年01月05日08:48 | 来源：人民网
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在城市街头看无人机表演，到主题乐园中看跨年烟花，乘坐冰雪专列去雪乡滑雪……元旦假期，居民出行大幅度增加，人们的消费信心显著提升，文旅市场展现出蓬勃生机。红红火火的文旅活动，有力印证了我国文旅市场的消费潜力。

多位专家表示，文旅市场进入了恢复发展的快车道，通过持续提升产品品质、创新产品供给、加强供需对接、激发消费潜力，人民群众多样化、品质化的文旅需求得以不断满足。

当前，文化和旅游消费逐渐融入人们的日常生活，成为满足人民群众美好生活需要的重要载体。经文化和旅游部数据中心测算，元旦假期3天，全国国内旅游出游1.35亿人次，同比增长155.3%；实现国内旅游收入797.3亿元，同比增长200.7%。

元旦假期，越来越多的消费者选择用跨年游的方式辞旧迎新，文旅市场热度持续上涨，各地消费势能正逐步释放。根据在线旅游平台数据显示，元旦假期旅游热度大幅上升，相关词条的搜索频率居高不下，充分显示出人们对元旦出行的热情。携程发布的《2024年元旦跨年旅游报告》显示，国内跨年旅游订单量同比增长168%，出境游订单量增长388%。

围绕文旅融合，针对元旦的文旅创新层出不穷，以新供给激发新消费。为丰富假日旅游供给，满足人们多样化、多层次的旅游需求，各地纷纷举行丰富多彩、文旅深度融合的跨年娱乐活动，景区也推出半价、打折等优惠政策。澳门西湾湖广场烟花表演、郑州“只有河南·戏剧幻城”的“火树银花跨年夜”、武汉两江四岸的长江灯光秀……音乐节、烟花秀、跨年晚会等活动广受欢迎。

年轻消费者愈发追求跨年游的仪式感，滑雪、温泉、追极光、音乐演出、户外登山、海岛、邮轮、宅酒店和看烟花都是元旦假期游客关注的出游主题。上海迪士尼乐园、北京环球度假区、香港迪士尼乐园、长隆主题乐园、哈尔滨冰雪大世界等地的门票提前预订量均有增长。

交通运输部数据显示，2024年元旦假期期间，全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量12812.64万人次，比2023年同期增长78.4%，比2022年同期增长33.1%。

在这个元旦假期，大批游客选择飞往哈尔滨、乌鲁木齐、阿勒泰等冰雪游热门目的地。黑龙江亚布力自雪季以来滑雪人数激增，辽宁“专列+冰雪旅游”融合发展吸引众多游客，阿勒泰的将军山滑雪场因雪季长、雪质优而备受欢迎……

元旦假期，东北三省依旧是南方人的旅游“主场”。据美团数据，假期前两天，东北区域排名前三的省外客源地分别是：北京、上海和深圳；而在三亚、昆明等南方城市，则成为北方游客“避寒跨年”的热门目的地。

“从空间格局上看，南下避寒、北上冰雪，将会是一个非常明显的冬季旅游新趋势，我们预测2023年至2024年冰雪季将会有4亿人参加冰雪活动。”中国旅游研究院院长戴斌说。

国内旅游市场进一步回暖，呈现“一冷一热”目的地趋势。除了冰雪项目之外，避寒地点也是人们的元旦出行首选之一。某在线旅游平台公共事务部负责人表示：“目前‘温泉’和‘滑雪’关键词搜索热度显著上升，三亚、北海等温度适宜的南方城市迎来避寒游客。”

2024年元旦，“南北互跨”成为消费者旅游出行的热门趋势。数据显示，最爱去东北旅游的外省游客中，来自广州、深圳和上海的游客数量位居前三，消费者最关注滑雪、滑冰、看冰雕等冰雪旅游项目；而海南三亚、云南昆明、广西南宁等温暖的南方城市，则成为北方游客“避寒跨年”的热门目的地，赏花、看海等搜索热度较高。

“假日旅游度假依旧是居民的生活刚需，作为2024年旅游消费的开端，元旦假期各地纷纷推出形式多样的跨年活动及促消费政策，持续带动旅游经济向好发展，为新一年的市场开了个好头。”业内专家表示。

(责编：孙红丽、高雷)
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