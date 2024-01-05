人民网记者 杜燕飞

现金服务是最基础的金融服务，在满足人民群众生产生活需要、服务实体经济、维护金融稳定等方面发挥着重要作用。数据显示，2023年11月末，我国流通中现金（M0）余额为11.02万亿元（占M2的比重为3.8%），继续保持上升势头，同比增长10.5%。

随着电子支付发展，现金收付环境发生重大变化，拒收现金现象时有发生。自2018年起，人民银行与国家发改委等12个部委建立整治拒收现金会商机制，依法惩处拒收现金行为，取得了一定成效。

记者从人民银行日前举行的拒收人民币现金专项整治工作媒体吹风会上获悉，自2023年10月开展拒收现金专项整治工作以来，截至2023年12月24日，人民银行累计摸排经营主体141.1万家，已完成6起拒收现金行为处罚程序，涉及旅游景区、交通出行、卫生医疗、停车场、购物、餐饮、娱乐等多个行业场景。

组织开展拒收现金专项整治工作

“当前，整治拒收现金工作面临新形势、新情况，需进一步加大工作力度，常态化开展综合整治。”人民银行货币金银局局长罗锐介绍，越来越多线下场景与移动支付捆绑，造成现金使用难。同时，部分经营主体收取现金的意愿下降，不愿在准备零钱、培训收银员、前往商业银行存取现金等方面增加支出。

为进一步加大工作力度、常态化开展综合整治、固化长效机制，人民银行于2023年10月起组织开展为期半年的拒收现金专项整治工作，在保障现金供应基础上，会同会商机制成员单位，组织商业银行，推进专项整治工作。截至2023年12月24日，人民银行累计摸排经营主体141.1万家，已完成6起拒收现金行为处罚程序，商业银行与经营主体签订“不拒收现金承诺书”75.1万份，向经营主体发放“零钱包”18.2万个。

以北京为例，据人民银行北京市分行副行长曾志诚介绍，本次专项整治行动以来，该行于2023年11月底完成两起案件的行政处罚程序，对某保险公司北京市怀柔支公司、北京某汽车销售有限公司，因拒绝公众使用现金购买车险，依法作出行政处罚，分别对2家企业给予警告，并处罚款19万元和5万元；对直接责任人给予警告，并各处罚款1万元。

曾志诚表示，从处罚案例看，发生拒收现金行为主要原因有：一是经营主体依法合规经营意识淡薄，缺乏对员工开展现金收付的法律规范及业务培训。二是经营主体以成本控制、风险防控为由排斥或拒绝现金支付。

“现金是最基础的支付工具，对于保障民生具有重要作用。”罗锐说，开展整治拒收现金工作，主要是维护人民币法定地位，维护公众的合法权益，保障多元化支付方式的和谐发展。

提高老年人等群体现金存取业务便利化水平

谈及移动支付如此便捷，为何还要保障现金支付时，罗锐表示，人民币是我国法定货币，人民币现金是我国境内最基础的支付手段。现金使用几乎不受环境、场景、物质条件限制，不需要银行账户、手机终端等应用基础，对老年人、农村居民等特定群体至关重要。相比电子支付，现金在匿名性、隐私保护等方面具有独特优势，也有利于保护金融消费者的自主选择权，促进支付方式多元化发展。

据人民银行的抽样调查显示，老年人中经常用现金的人数占比超过75%。其中，县域老年人经常用现人数占比为80.4%，城市地区老年人经常用现人数占比为67.6%。此外，批发零售等行业的小微商户、进城务工人员等使用现金也比较多。

“为提高老年人等群体现金存取业务便利化水平，人民银行组织商业银行了解老年客户办理现金业务的问题和诉求，针对养老金发放等特殊时点、中小面额人民币等特殊需求，做好预判和准备，提高现金服务前瞻性；针对集中存取等情形，组织做好业务咨询解释、分类引导办理等工作，提高现金业务办理效率；为老年人提供现金业务优先窗口、绿色通道，为行动不便老年人提供特色现金服务，提高现金服务的温度。”人民银行货币金银局副局长张萌说。

在一系列政策推动下，据农业银行运营管理部副总经理王金国介绍，该行已对1.4万家网点进行适老化改造，2023年为行动不便的老年人等群体提供上门服务超过20万人次。工商银行运营管理部副总经理戴辛晨表示，面向个体工商户、中小微企业客户，该行推出网点封包受理、后台清点入账的快捷存款服务，解决残损币、小面额币、硬币等现金清点耗时长的问题。

公众遇到拒收现金行为可投诉举报

在实践中，部分商业银行现金服务仍有不足，一些银行减少现金办理窗口、ATM机具数量，有的银行零钞兑换、残损币回收等现金服务水平有所下降。

对此，罗锐表示，要做好现金供应保障，疏通残损人民币回笼渠道，深入开展反假货币工作，确保人民币券别合理、票面整洁、持有者放心；不断提升商业银行现金服务水平，组织商业银行保持现金服务窗口、自助现金机具合理规模，督促做好零钞兑换、残损币回收等现金服务；依托商业银行网点建立网格化工作机制，摸排商户现金收付情况，有针对性提供上门现金服务。

人民银行浙江省分行党委委员杨仁荣表示，该行督促指导6家停办现金业务的网点恢复现金存取业务，指导部分现金业务量较大的网点增设现金服务窗口和自助机具，推进银行网点服务设施适老化改造。

“现金使用的主要场景涉及居民日常生活等多个方面，主要包括商场超市、集贸市场、餐饮娱乐、流动摊贩等消费场景，水电气暖等生活缴费场景，以及公共交通、医院等公共服务场景。”张萌表示，人民银行坚持普遍适用与分类管理相结合的原则，对于涉众面广、社会影响大的公共机构和经营主体，要强化现金服务意识。同时，针对不同消费模式，因地制宜采取适当方式接受现金，针对交易中存在的各类问题，相关经营主体要做好事前告知、尊重公众选择。

如果遇到拒收现金怎么做？张萌表示，公众遇到拒收现金行为，可明确告知对方其行为违法，保留相关视频、音频证据，并向人民银行当地分支机构投诉举报。公众还可通过城市政务热线、消费者权益保护、金融消费权益保护等各种渠道进行投诉、举报，捍卫自身权利。

“元旦至春节是现金需求旺季。为保障现金供应，人民银行将组织商业银行密切关注现金需求变化情况，科学预测现金投放总量和券别需求，在旺季现金供应前提前开展现金调拨工作，从总量和结构上充分保障现金供应。”罗锐说。

(责编：孙红丽、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经