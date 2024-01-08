人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

解锁耕地保护“新密码”系列之一

耕地保护夯实大国“耕基” 让“中国饭碗”端得更牢固

欧阳易佳
2024年01月08日11:00 | 来源：人民网
小字号

人民网记者在湖南省保靖县采访粮食种植情况。人民网 欧阳易佳摄

人民网记者在湖南省保靖县采访粮食种植情况。人民网 欧阳易佳摄 

粮食安全是“国之大者”，耕地是粮食生产的命根子。维护国家粮食安全，不仅要靠稳定耕地面积，也要靠不断提升耕地质量。

从落实耕地“占补平衡”政策、探索耕地“进出平衡”制度，到建设用地“增减挂钩”“增存挂钩”同步推进，再到“大棚房”问题专项清理整治、违建别墅问题清查整治、农村乱占耕地建房专项整治……近年来，我国耕地保护红线越拉越紧，饭碗端得越加牢固。

近日，《中华人民共和国粮食安全保障法》发布，从法律制度层面提出，在国家实施国土空间规划下进行国土空间用途管制，统筹布局农业、生态、城镇等功能空间，划定落实耕地和永久基本农田保护红线、生态保护红线和城镇开发边界，严格保护耕地。

保障耕地数量 坚决整治乱占、破坏耕地违法行为

保护耕地，是涉及国家粮食安全的重大问题，18亿亩耕地红线的底线绝不能突破。

自然资源部土地工程技术创新中心主任、二级研究员郧文聚表示，要稳住耕地面积，确保耕地数量有保障，首先要坚决整治乱占、破坏耕地违法行为。

用最严格的制度、最严密的法治，管好用好每一寸土地。从规划引领到市场配置，节约集约用地举措越来越精细；从遏制耕地“非农化”“非粮化”，到采取“长牙齿”的硬措施，耕地保护政策越来越严格……一系列举措初步遏制了耕地总量持续减少的势头。

党的十八大以来，全国单位GDP建设用地使用面积（地耗）下降了40.85%，工业用地平均投资强度提升了60%，全国耕地持续快速减少的态势得到初步遏制，耕地总量连续两年止减回增。2023上半年全国地类变化监测结果显示，耕地总量有望连续第三年保持净增加态势。

中国农业大学土地科学与技术学院副教授汤怀志认为，在稳住耕地总量的同时，还需要稳定的耕地格局，要确保耕地质量有提升，生态有改善。

“我们要认识到耕地资源区位的极端重要性，一年一熟的耕地与一年三熟的耕地是不一样的；旱能灌涝能排、农业机械能进能出的耕地，与靠天吃饭、耕牛都用不上的耕地也是不一样的。”汤怀志说，提升耕地质量，必须加大高标准农田建设的投入和管护力度，要充分发挥良田、良种、良法、良机的综合集成效应，大幅度提高耕地利用水平和质量、效率，确保耕地利用不断向好、向优，提高耕地产能。同时也要维持耕地资源生态安定格局，真正做到“数质并重、永续利用”。

调动保护耕地积极性 确保土地利用经济可行性

我国以占世界9%的耕地、6%的淡水资源，养育了世界近1/5的人口。事实证明，想要端牢饭碗，就得保护好耕地。

《中华人民共和国粮食安全保障法》提出，国家建立耕地保护补偿制度，调动耕地保护责任主体保护耕地的积极性。要提高农民保护耕地的积极性需要政府、社会和农民共同努力。

对此，郧文聚认为，应加大对农业的投入，加强基础设施建设和公共服务体系建设，提高农民的生产生活条件。通过设立耕地保护专项资金，加强农村金融服务、提高农产品价格保护等方式，加大对农民的扶持力度，提高他们的种地积极性。

“以我们在四川调研数据来看，当地农民种柑橘，每亩一年收益7000元以上，种粮仅有1000元左右。”汤怀志建议，建立耕地生产粮食放弃经济作物的机会成本由政府合理分担机制，改善农民的经济收入水平，提高农民承担种植成本和风险的能力。

郧文聚表示，要通过加强农业科技的推广和普及，提高农民的技术水平和生产效率。加大对农业科技的投入，加大科技人员的培养和科研力度，积极推广新的种植技术和农业机械设备，普及农业科技知识，加强对农民的培训和教育，提高农民的科技水平和生产效率。

“加强对农民的政策宣传和政策解读，让农民了解政策内容和政策实施情况，提高他们的参与度和积极性。”汤怀志说，要加强农村社会文化建设，提高农民的文化素质和精神境界，促进农民耕地保护的积极性。

走人与自然和谐共生的耕地保护道路

汤怀志认为，耕地保护制度最大的特点是数量、质量、生态“三位一体”。其中数量是前提，质量是关键，生态是根本。

“没有数量的质量是无法保障口粮绝对安全，没有质量的数量同样不可行。”汤怀志说，最严格的耕地保护制度，必须建立在数量、质量、生态三个基本支撑点之上，三者相互影响，相互制约，缺一不可。

郧文聚表示，落实好耕地保护制度，就要构建耕地数量、质量、生态“三位一体”保护新格局，完善最严格的耕地保护制度，不断更新迭代、健全完善制度建设。“不好用、不管用、不会用、不敢用的制度，不管怎么逻辑严谨、用词考究，也终究是‘空制度’。”

“对在耕地保护方面有令不行、有禁不止、失职渎职的人员，要严肃追究责任。”郧文聚说，要压实耕地保护责任，从严查处各类违法违规占用耕地或改变耕地用途行为，遏制耕地“非农化”、严格管控“非粮化”。

汤怀志补充说，要扎实推进耕地保护专项整治，着力纠治占而不补、补而不实、弄虚作假等问题。加强协作配合，形成监管合力，以“零容忍”态度严肃查处各类违法违规占用破坏耕地行为，牢牢守住18亿亩耕地红线，确保数量不减少、质量不降低、生态有改善、布局持续稳定。 

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
耕地保护夯实大国“耕基” 让“中国饭碗”端得更牢固
　　人民网记者在湖南省保靖县采访粮食种植情况。人民网 欧阳易佳摄 粮食安全是“国之大者”，耕地是粮食生产的命根子。…
从制造业指数看2023年经济走势：我国经济呈现稳定恢复、结构向好发展态势
　　近日，中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心联合发布了2023年12月份中国制造业采购经理指数（PMI），数值为49%，比2023年11月下降0.4个百分点。 对此，中国物流与采购联合会特约分析师张立群认为，2023年12月份PMI指数在荣枯线下继续降低，表明经济下行压力有所加大。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部