欧阳易佳

人民网记者在湖南省保靖县采访粮食种植情况。人民网 欧阳易佳摄

粮食安全是“国之大者”，耕地是粮食生产的命根子。维护国家粮食安全，不仅要靠稳定耕地面积，也要靠不断提升耕地质量。

从落实耕地“占补平衡”政策、探索耕地“进出平衡”制度，到建设用地“增减挂钩”“增存挂钩”同步推进，再到“大棚房”问题专项清理整治、违建别墅问题清查整治、农村乱占耕地建房专项整治……近年来，我国耕地保护红线越拉越紧，饭碗端得越加牢固。

近日，《中华人民共和国粮食安全保障法》发布，从法律制度层面提出，在国家实施国土空间规划下进行国土空间用途管制，统筹布局农业、生态、城镇等功能空间，划定落实耕地和永久基本农田保护红线、生态保护红线和城镇开发边界，严格保护耕地。

保障耕地数量 坚决整治乱占、破坏耕地违法行为

保护耕地，是涉及国家粮食安全的重大问题，18亿亩耕地红线的底线绝不能突破。

自然资源部土地工程技术创新中心主任、二级研究员郧文聚表示，要稳住耕地面积，确保耕地数量有保障，首先要坚决整治乱占、破坏耕地违法行为。

用最严格的制度、最严密的法治，管好用好每一寸土地。从规划引领到市场配置，节约集约用地举措越来越精细；从遏制耕地“非农化”“非粮化”，到采取“长牙齿”的硬措施，耕地保护政策越来越严格……一系列举措初步遏制了耕地总量持续减少的势头。

党的十八大以来，全国单位GDP建设用地使用面积（地耗）下降了40.85%，工业用地平均投资强度提升了60%，全国耕地持续快速减少的态势得到初步遏制，耕地总量连续两年止减回增。2023上半年全国地类变化监测结果显示，耕地总量有望连续第三年保持净增加态势。

中国农业大学土地科学与技术学院副教授汤怀志认为，在稳住耕地总量的同时，还需要稳定的耕地格局，要确保耕地质量有提升，生态有改善。

“我们要认识到耕地资源区位的极端重要性，一年一熟的耕地与一年三熟的耕地是不一样的；旱能灌涝能排、农业机械能进能出的耕地，与靠天吃饭、耕牛都用不上的耕地也是不一样的。”汤怀志说，提升耕地质量，必须加大高标准农田建设的投入和管护力度，要充分发挥良田、良种、良法、良机的综合集成效应，大幅度提高耕地利用水平和质量、效率，确保耕地利用不断向好、向优，提高耕地产能。同时也要维持耕地资源生态安定格局，真正做到“数质并重、永续利用”。

调动保护耕地积极性 确保土地利用经济可行性

我国以占世界9%的耕地、6%的淡水资源，养育了世界近1/5的人口。事实证明，想要端牢饭碗，就得保护好耕地。

《中华人民共和国粮食安全保障法》提出，国家建立耕地保护补偿制度，调动耕地保护责任主体保护耕地的积极性。要提高农民保护耕地的积极性需要政府、社会和农民共同努力。

对此，郧文聚认为，应加大对农业的投入，加强基础设施建设和公共服务体系建设，提高农民的生产生活条件。通过设立耕地保护专项资金，加强农村金融服务、提高农产品价格保护等方式，加大对农民的扶持力度，提高他们的种地积极性。

“以我们在四川调研数据来看，当地农民种柑橘，每亩一年收益7000元以上，种粮仅有1000元左右。”汤怀志建议，建立耕地生产粮食放弃经济作物的机会成本由政府合理分担机制，改善农民的经济收入水平，提高农民承担种植成本和风险的能力。

郧文聚表示，要通过加强农业科技的推广和普及，提高农民的技术水平和生产效率。加大对农业科技的投入，加大科技人员的培养和科研力度，积极推广新的种植技术和农业机械设备，普及农业科技知识，加强对农民的培训和教育，提高农民的科技水平和生产效率。

“加强对农民的政策宣传和政策解读，让农民了解政策内容和政策实施情况，提高他们的参与度和积极性。”汤怀志说，要加强农村社会文化建设，提高农民的文化素质和精神境界，促进农民耕地保护的积极性。

走人与自然和谐共生的耕地保护道路

汤怀志认为，耕地保护制度最大的特点是数量、质量、生态“三位一体”。其中数量是前提，质量是关键，生态是根本。

“没有数量的质量是无法保障口粮绝对安全，没有质量的数量同样不可行。”汤怀志说，最严格的耕地保护制度，必须建立在数量、质量、生态三个基本支撑点之上，三者相互影响，相互制约，缺一不可。

郧文聚表示，落实好耕地保护制度，就要构建耕地数量、质量、生态“三位一体”保护新格局，完善最严格的耕地保护制度，不断更新迭代、健全完善制度建设。“不好用、不管用、不会用、不敢用的制度，不管怎么逻辑严谨、用词考究，也终究是‘空制度’。”

“对在耕地保护方面有令不行、有禁不止、失职渎职的人员，要严肃追究责任。”郧文聚说，要压实耕地保护责任，从严查处各类违法违规占用耕地或改变耕地用途行为，遏制耕地“非农化”、严格管控“非粮化”。

汤怀志补充说，要扎实推进耕地保护专项整治，着力纠治占而不补、补而不实、弄虚作假等问题。加强协作配合，形成监管合力，以“零容忍”态度严肃查处各类违法违规占用破坏耕地行为，牢牢守住18亿亩耕地红线，确保数量不减少、质量不降低、生态有改善、布局持续稳定。

(责编：杨曦、吕骞)

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