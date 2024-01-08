人民网记者 乔雪峰

近日，中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心联合发布了2023年12月份中国制造业采购经理指数（PMI），数值为49%，比2023年11月下降0.4个百分点。

对此，中国物流与采购联合会特约分析师张立群认为，2023年12月份PMI指数在荣枯线下继续降低，表明经济下行压力有所加大。要高度重视需求收缩的发展趋势，特别要注意其自我加速机制的作用，加快提高宏观经济政策逆周期调节的力度，特别要大力加强政府投资对企业生产和投资的带动作用，尽快扭转需求收缩自我加速态势，显著提振经济回升向好动力。

从13个分项指数来看，同2023年11月相比，积压订单指数、购进价格指数和生产经营活动预期指数上升，指数升幅在0.1至0.8个百分点之间；供应商配送时间指数与2023年11月持平；生产指数、新订单指数、新出口订单指数、产成品库存指数、采购量指数、进口指数、出厂价格指数、原材料库存指数和从业人员指数下降，指数降幅在0.2至0.9个百分点之间。

张立群表示，新订单、新出口订单指数在荣枯线下继续下降，反映需求不足的企业占比达60.76%，较2023年11月进一步提高，需求收缩问题更为突出。受其影响，生产指数、采购量指数、产成品库存指数等均继续下降，表明企业生产经营活动呈收敛态势。

中国物流信息中心研究员文韬表示，从指数的结构变化来看，经济运行基本平稳，企业生产活动持稳运行，新动能继续稳定增长。但出口受季节性影响回落明显，原材料与产成品价格指数差有所扩大。

“结合制造业PMI和四大行业PMI走势来看，2023年全年经济呈现稳定恢复、结构向好发展态势。”文韬指出，回顾2023年，制造业PMI全年均值为49.9%，高于2022年全年均值0.8个百分点。从指数走势来看，制造业PMI在2023年一季度运行在50%以上的较好水平，显示在疫情影响消退后经济快速恢复，二季度指数较快回落，显示在积压需求快速释放后经济回升势头有所放缓，三、四季度指数均值运行在49.5%左右的水平，显示在各地积极落实稳经济促增长等政策措施的带动下，我国经济保持相对稳定运行。

“展望2024年，我国经济稳中向好运行基础较为坚实。”文韬表示，一是我国有坚实的超大规模市场和强大生产能力优势，仍是全球供应链价值链中至关重要的一环；二是各项稳经济、促增长、优结构政策措施不断取得成效；三是市场预期稳中趋好，12月生产经营活动预期指数为55.9%，连续3个月上升，且2023年下半年生产经营活动预期指数均值高于上半年均值和2022年下半年均值，显示企业信心不断提振。“在推进科技创新发展、着力扩大国内需求、促进民营经济发展、扩大高水平对外开放等工作的全面落实下，2024年经济有望继续回升向好。”

此外，记者从中国物流与采购联合会获悉，2023年12月份中国非制造业商务活动指数为50.4%，较2023年11月上升0.2个百分点，2023年四季度以来，连续3个月稳定在50%以上。中国物流与采购联合会副会长蔡进分析称，我国非制造业市场供需稳步恢复，投资相关活动表现和金融对实体经济支持力度均好于前期，建筑业和金融业商务活动指数水平均有提升，我国经济内生动能正在积聚。

“随着市场供需的持续恢复，市场销售价格和就业活动出现趋稳迹象，反映经济恢复的联动效应有所显现。”中国物流信息中心分析预测处处长武威指出，2023年12月，销售价格指数为49.3%，较2023年11月上升1个百分点，结束连续2个月环比下降走势，创2023年四季度新高；从业人员指数为47.1%，较2023年11月上升0.2个百分点，连续2个月环比上升，创出自2023年6月以来新高。

武威分析称，总体来看，2024年在坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的原则下，市场需求不足的矛盾将较2023年有所缓解，投资相关活动有望继续稳定增长，消费动能释放力度将较2023年进一步提升，经济有望继续回稳向上。

(责编：杨曦、吕骞)

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