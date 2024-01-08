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连续4年投资超千亿 我国民航业将进入持续快速健康发展新周期

人民网记者 乔雪峰
2024年01月08日09:10 | 来源：人民网
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民航业作为国家重要的战略产业，是交通强国建设的重要组成部分，是推进中国式现代化的重要支撑。

近日，交通运输部部长李小鹏在2024年全国民航工作会议上表示，2023年，我国民航业高效统筹安全运行、恢复生产和疫情防控，取得了显著成效，民航在综合交通运输体系中的地位和作用更加明显，行业运输生产基本恢复至疫情前水平，战略支撑作用进一步凸显，创新驱动发展深入推进。

“2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是历经三年疫情冲击后民航固本培元、恢复发展的关键一年。”民航局局长宋志勇在工作报告中指出，面对复杂的环境和严峻的挑战，全行业坚持稳中求进，踔厉奋发、勇毅前行，安全形势总体平稳，运输生产有序恢复，运行品质稳步提升，规划建设质效并举，改革攻坚取得突破，科教创新蓄势储能，国际开放合作深入拓展，民航高质量发展迈出坚实步伐。

一年来，在飞行量逐步恢复至2019年水平的情况下，运输航空责任原因征候和严重征候万时率分别较2019年下降71.2%和69%；在通用航空飞行量较2019年增长27.5%的情况下，通航事故万架次率较2019年下降42.1%。

一年来，经过七个阶段稳健恢复，国内航线客运规模已超过疫情前水平，比2019年增长1.5%。在推动生产运行规模稳健恢复的同时，民航大力提升运行品质，推进“干支通，全网联”航空运输网络体系建设，提升网络衔接能力和中转便利化服务水平；推进“减少航班取消和延误”“为首乘旅客提供便利”等工作，开展千万级机场航班靠桥率专项整治；新兴业务和低空经济蓬勃发展。

一年来，民航规划建设质效并举，2023年全年完成固定资产投资1150亿元，连续4年超千亿元；科教创新蓄势储能，组织编制《民航中长期科学和技术发展规划纲要（2021~2035年）》，C919正式投入商业运行，国产大飞机“研发、制造、取证、投运”全面贯通；国际开放合作深入拓展，推进“一带一路”空中联通，积极参与国际治理。

李小鹏指出，2024年和今后一个时期，我国将持续强化交通物流保通保畅，加快推动民航高质量发展，持之以恒推进全面从严治党，奋力谱写加快建设交通强国民航新篇章，以民航高质量发展服务强国建设、民族复兴伟业。

宋志勇表示，要准确把握民航2024年发展趋势，进一步增强推进民航高质量发展的信心。随着支持高质量发展的要素条件不断增多，我国民航将进入持续快速健康发展的新周期，运输生产回归自然增长，全面跨入提质增效阶段，逐步迈入产业融合时代，行业战略作用跃上新平台。

会议明确了2024年民航六项重点工作。一是牢固树立安全发展理念，努力实现高水平航空安全。坚定不移贯彻总体国家安全观，牢固树立安全发展理念，强化安全生产责任落实，狠抓人员资质能力建设，深入开展隐患排查整治，切实提高应急处置能力，持续提升安全监管效能。

二是全面拉动航空市场需求，主动服务构建新发展格局。统筹扩大内需和供给侧结构性改革，以扩大国内市场需求为战略基点，挖掘国内市场新增长点，推动国际市场加快恢复，提升航空物流服务能力，大力服务低空经济发展。

三是着力提升行业发展品质，不断巩固民航比较优势。围绕提升民航核心竞争力，夯实行业建设发展基础，提升航空枢纽国际竞争力，协同提升生产运行效率，持续提升民航服务品质，全面提升行业综合效益。

四是发挥科技创新引领作用，构建现代航空产业体系。以科技创新推动民航产业创新，强化民航科教创新实力，深入推进智慧民航建设，支持航空工业发展壮大，积极培育航空关联产业，推动民航产业链向上下游延伸、向价值链高端迈进。

五是深化重点领域改革，不断增强行业发展内生动力。坚持先立后破，进一步聚焦党中央、国务院决策部署，聚焦民航主责主业，聚焦行业管理机制创新，积极落实中央改革任务，持续优化资源要素配置，与时俱进提升治理能力。

六是坚定不移推进全面从严治党，深入推进新时代民航系统党的建设更加坚强有力。持续强化党的政治建设，持续深化巡视审计整改，着力加强领导班子和干部队伍建设，坚定不移推进正风肃纪反腐，加强宣传思想文化和群团工作。

(责编：杨曦、吕骞)
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