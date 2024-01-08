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保障生态经济双丰收 首个稻渔领域国家标准发布

2024年01月08日08:56 | 来源：人民网
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人民网北京1月8日电 （记者李栋）日前，《稻渔综合种养通用技术要求》（以下简称《通用技术要求》）经国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）2023年第20号公告发布，将于2024年7月1日起正式实施。

保障水稻生产对我国粮食安全至关重要。发展稻渔综合种养，可通过种养结合、生态循环，实现一水双用、一田双收。“水稻种植与水产养殖协调的绿色发展，既保障了国家粮食安全和农民增收致富，又解决了渔业‘要空间’的问题，是一种可复制、可推广的现代农业好模式。”业内专家表示。

据了解，该标准由全国水产技术推广总站牵头编制，是稻渔综合种养领域首个国家标准，其发布实施将为新时期规范稻渔综合种养生产，推进稻渔产业高质量发展提供重要依据和支撑。

全国水产技术推广总站有关负责人介绍，此次发布的《通用技术要求》其关键技术指标包括三方面：一是明确了沟坑设置及占比要求。提出宜不挖沟坑或少挖沟坑。需要设置沟坑时，沟坑占比不应超过10%。

二是明确了水稻产量下限和水产养殖目标单产。在不降低水稻产量和不破坏稻田水土环境的前提下，结合养殖对象的生物学特性，合理设定水产养殖的目标单产。

三是明确了肥料、农药、饲料、水产养殖用兽药等投入品使用要求。与同等条件下水稻单作相比，单位面积化肥、农药使用量宜平均减少30%以上。

“该《通用技术要求》以稳定水稻种植、促进渔业生产为目标，在坚持耕地粮食生产功能、保持水稻生产主体地位的前提下，统筹水稻种植和水产养殖、生产和生态，突出稳粮为主、稻渔互促、因地制宜、绿色安全等重要原则，并充分考虑各地区各模式的差异性，明确了稻渔综合种养总体要求以及稻渔设施建设、水稻种植、水产养殖、日常管理等稻渔综合种养生产重点环节相关技术指标和要求。”该负责人说。

(责编：杨曦、吕骞)
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