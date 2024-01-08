复古跑鞋脚上蹬，联名咖啡抢到“疯”，故宫口红唇上擦，身上穿着东北大花。“泼天的富贵”终于轮到国货了！

在2023年12月召开的中央经济工作会议上，“国货‘潮品’”一词被具体点出。会议提出，“积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点。”

历数近年来的中央经济工作会议，关于消费市场的部署已成常态：2013年提出“着力增加消费需求”；2018年提出“提升产品质量”；2020年提出“充分挖掘县乡消费潜力”；2022年提出“支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费”。

中央经济工作会议为何在“新的消费增长点”中，单独点出国货“潮品”？这一产业又为何有如此大的“排面”，可以得到中央政策重视和支持？

首先，消费者对好国货的购买力“实强”！

当传统文化遇上商品经济，越来越多的消费者愿意为兼具潮流感、品质感的国货买单。强烈的情感共鸣和价值认同直接“变现”，成为拉动消费、扩大内需的重要力量。

一份来自知名电商平台的研究报告显示，2019年到2022年，在具备一定销售规模的品牌中，国货商品人均消费金额增速超过了70%；以国潮为设计理念的产品种类扩充了231%；一线城市国货占比提升8.2%，县域农村市场的国货占比提升了10%。

其次，“国潮”在海外也“实火”！

前有潮流玩具品牌泡泡玛特陆续在泰国、美国、澳大利亚落地线下门店，后有国货美妆出口额5年复合增长8.3%。

海关数据显示，中国美容化妆洗漱品品类的出口额从2017年的38亿美元涨到了2022年的57亿美元。2022年，中国化妆品类商品贸易逆差为166.7亿美元，比2021年减少14.3%。这说明，如今的美容化妆品市场已不是欧美日韩品牌“称霸武林”，国货美妆已乘借着“东方美学”成为国际市场消费者的“心头好”。

不难看出，国货“潮品”不只事关国内消费，还是国内国际双循环相互促进的重要节点。盯紧这个关键节点，不仅能帮助国货品牌翻红“回春”，还能拉动制造、研发，带动就业、投资，助力经济全方位地“支棱起来”！

比如，“国货之光”鸿星尔克在爆火“出圈”后，品牌价值突破500亿大关；老国货牙膏品牌两面针通过和电商平台合作进行反向定制，用智能化产线为“双11”备货；西安《长安十二时辰》主题街区以场景化消费和沉浸式玩法，为“国潮+文旅”融合发展提供了发展范本……

不仅如此，“国货当自强”的发展态势还带动了相关产业和消费场景的投资热潮。相关数据显示，2020年相关新国货品牌进行了200次融资，累计融资31.1亿元。

总而言之，伴随更大的政策支持，国货在占据“天时地利人和”等优势后，势必将迎来更好的发展机遇！

从一次次撕下价低、品差的“旧标签”，到走上性价比高、创新力强、美誉度升的新路子，不少国货实现从“土”到“潮”的华丽“变身”。相信在未来，“国潮”品牌们可以用更强的实力让消费者们的青睐不只停留在“赶潮”，而是让消费国货的习惯“永不退潮”！

出品人 叶蓁蓁

总策划 赵强

总监制 孙海峰

制片人 章斐然

监制 吕骞

策划 陈键

记者 申佳平

剪辑 张晨（实习生）

包装 赵晨

设计 赵若楠（实习生）



专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：申佳平、吕骞)

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