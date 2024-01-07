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国家外汇局：截至2023年12月末我国外汇储备规模环比上涨2.1%

2024年01月07日18:24 | 来源：人民网
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人民网北京1月7日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局7日发布的统计数据显示，截至2023年12月末，我国外汇储备规模为32380亿美元，较11月末上升662亿美元，升幅为2.1%。

国家外汇管理局表示，2023年12月，受主要经济体货币政策及预期等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上升。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。

民生银行首席经济学家温彬进一步分析，货币方面，当月美元汇率指数下跌2.1%至101.3，非美元货币计价资产折算成美元后总体升值。资产方面，以美元标价的已对冲全球债券指数上涨3.2%；标普500股票指数上涨4.4%。

展望未来，国家外汇管理局表示，我国经济持续回升向好，高质量发展扎实推进，将为外汇储备规模保持基本稳定提供支撑。

“随着我国经济稳固向好，外贸市场多元化发展，出口结构持续优化，对外贸易韧性不断增强，美联储降息预期升温也使中美利差趋于收窄，资本项下外资流入开始增多，这些都有利于国际收支状况总体稳定，为我国外汇储备规模回升奠定坚实基础。”温彬说。

值得注意的是，国家外汇管理局同日公布的数据显示，截至2023年11月末，人民银行黄金储备为7187万盎司，环比上升29万盎司。这也是人民银行自2022年11月以来黄金储备连续第14个月增加。

专家表示，黄金具有避险、抗通胀、长期保值增值等属性，在国际储备组合配置中增加黄金储备，有利于动态平衡国际储备的安全性、流动性和收益性，有利于统筹与维护国际储备的安全性、流动性和收益性。

2023年以来，全球央行“购金热”持续升温。世界黄金协会发布的《2024年黄金展望报告》认为，2023年前三季度各国央行购金量同比增长14%，达到创纪录的800吨。展望2024年，世界黄金协会认为，部分地区地缘政治冲突可能加剧以及多国央行加大黄金购买量，都会对未来国际金价走势形成支撑。

(责编：申佳平、高雷)
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