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消费市场持续回暖 中国经济回稳向好动力十足

王绍绍
2024年01月14日09:06 | 来源：人民网
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春节将至，各地纷纷出台促消费政策，改善消费条件，多措并举助力消费回暖，消费市场潜能加快释放，经济态势持续向好。

为营造消费氛围，充分挖掘市场消费潜力，近日，吉林、广东、湖南、北京等多地陆续发放了面向餐饮、文旅、汽车家电的专用消费券，多家银行也纷纷推出“优惠利率”“消费补贴”等手段，助力经济“开门红”。

国家统计局数据显示，2023年全年，全国居民消费价格比上年上涨0.2%。2023年1月至11月，社会消费品零售总额427945亿元，同比增长7.2%。从消费形态看，服务性消费占比回升，文娱、信息、医疗需求明显增加。

“新型消费将加快发展，数字消费、绿色消费、健康消费将孕育新的消费空间，智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货‘潮品’等会形成新的消费增长点。”中国国际经济交流中心副理事长王一鸣表示，随着经济回稳、收入增长、预期改善，新能源汽车、电子产品等大宗消费将会有较为明显的回暖。

近日召开的全国商务工作会议强调，要在2024年推动消费持续扩大，完善市场和流通体系。以“消费促进年”为主线，办好各类促消费活动。激发消费潜能，培育壮大新型消费，稳定和扩大传统消费，推进服务消费品质升级。

中国科学院预测科学研究中心副主任杨翠红表示，2024年我国经济将平稳运行，预计全年GDP增速为5.3%左右，将呈现前低后高的态势。

据监测，元旦假期期间，全国重点餐饮和零售企业销售额同比增长11.0%。智能家电、家居产品、食品饮料、传统服饰等产品热销。

此外，网络零售、直播电商、即时零售等新型消费热度持续攀升。直播电商快速发展，商务部重点监测电商平台直播成交额增长约4成。即时零售较快增长，“小时达”“分钟达”服务提升假期消费体验，部分电商平台即时零售销售额增长逾20%。

“即时零售未来发展仍有很大潜力。”商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇认为，发展即时零售有助于加快传统零售业数字化转型，推动县域经济发展，促进消费提质扩容，增加就业渠道，加快数实融合。未来，应聚焦不断升级的消费需求，加快智慧物流新技术的应用，推动即时零售更好满足消费者需求。

今年元旦假期，全国各地的冰雪相关活动如火如荼，各地依托本地资源，挖掘冬季旅游卖点，推出主题产品、精品线路、特色活动，吸引更多游客前往景区旅游，增加旅游消费，推动旅游“淡季不淡”。

中国旅游研究院院长戴斌认为，依托巨大的国内旅游市场，部分出境旅游需求转向国内，一定程度上促进了旅游产业转型升级，夜间旅游、乡村旅游、自驾游、周边游和康养旅游市场加速升温。同时，新型城镇化、新基建和教育培育领域的发展也有力助推旅游筑底回升。持续优化的签证政策和普惠制的旅行补助政策等效应正在释放，推动旅游业复苏与繁荣。

业内专家表示，从供给侧看，不同城市在持续优化产品和服务供给，通过提供特色化、个性化旅游线路，推动旅游业复苏；从需求侧看，经济恢复带动消费信心改善，人们更愿意利用闲暇时间出行、旅游。

春节将至，“探亲+旅游”或将成为今年热门出行模式。热门航线主要集中在京津冀、长三角、粤港澳、成渝四大城市群之间。另外，三亚、海口等南方旅游城市以及东北、新疆等地的冰雪旅游城市旅客量将显著增长。

“2024年，我国经济潜力大、活力足、长期向好的基本面不会改变，我们对中国经济的稳步增长也将保持坚定的信心和美好的期待。”业内专家表示，未来产业转型将为中国经济发展打开更广阔的空间。随着经济增长内生动力进一步增强，我国居民收入和预期有望持续提升，居民的消费能力和意愿也有望持续改善。

(责编：乔业琼、吕骞)
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