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业界：新经济重构新市场为发展注入新动能

黄盛
2024年01月13日16:43 | 来源：人民网
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“我们要引导经营主体按照新质生产力要求，不断在科技自立自强上取得新突破。”在近日举办的第四届新经济企业高质量发展大会上，参会嘉宾表示，新经济既是产业体系现代化的典型代表，也是经济循环高效畅通的关键要素，促进将局部的不均衡转变为整体的均衡。经济发展带来的新产业、新业态、新模式，将有助于推动我国经济持续向好，注入全新发展动能。

中国企业评价协会会长、国务院发展研究中心原副主任侯云春表示，新经济是在高质量发展的时代背景下应运而生，并不断发展壮大的新型经济形态。从全球产业链、价值链分工布局来看，新经济企业展现出建设世界一流企业、维护全球产业链供应链稳定畅通的实力；从推进新型工业化进程来看，新经济企业已深度融入制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国和数字中国等举措；从关键技术与核心零部件自主可控来看，新经济企业高频出现“专精特新”“高新”等标签，是现代产业体系安全稳定、技术创新的主力军。“我们有制度优势、产业优势、市场优势、人才优势和城市化进程等优势，一定能走出一条低投入、中速度、高品质、优结构、新动力、好效益、可持续、共富裕的高质量发展新路子。”他说。

围绕加快培育新质生产力，中国国际经济交流中心总经济师陈文玲表示，这是我们国家中国式现代化的要求，是高质量发展硬道理的核心要义。她认为，要加快培育新质生产力的主要路径，包括加快培育适应新质生产力的劳动者队伍，加快培育创造适应发展新质生产力的新型生产工具，加快培育代表新质生产力的战略性新型产略，加快培育具有创造新质生产力能力的企业主体，加快培育创造新质生产力的新型基础设施，构建适应新质生产力发展的新型生产关系，以及加快进行生产方式变革与体制机制改革。

高质量发展是以创新为第一驱动力的发展，是绿色、均衡的发展。国务院参事室特约研究员姚景源认为，要把握新时代的特征，我国发展的比较优势是拥有世界上超大规模的内需市场，这为高质量创造了广阔空间。新经济企业的发展空间取决于和人民群众美好生活需要进行融合。

(责编：王震、吕骞)
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