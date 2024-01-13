人民网记者 乔雪峰

铁路作为国家战略性、先导性、关键性重大基础设施，是综合交通运输体系的骨干。近年来，广大铁路建设者辛勤付出、拼搏奉献，推动川藏铁路、西部陆海新通道、沿江沿海沿边地区等铁路项目优质安全建设，建成了世界最大的高速铁路网。

数据显示，2023年全国铁路投产新线3637公里，其中新开通高铁2776公里，复兴号开行实现31个省份全覆盖，铁路出行更加便捷、顺畅、美好。

农村务工人员作为我国改革开放和工业化、城镇化进程中涌现的一支新型劳动者大军，已经成为产业工人的主要来源和组成部分，为我国经济社会发展作出了积极贡献。当前，约有600万农村务工人员奋战在铁路工程建设现场，是我国铁路建设一线的主要力量。

但是从近年来铁路安全事故和工程质量问题来看，因没有经过培训或培训不合格而导致的生产安全事故屡见不鲜、屡禁不止。农村务工人员老龄化问题及缺乏安全意识、技能素质已经成为影响行业高质量发展、影响企业经济效益的主要障碍和短板。提高铁路建设工人安全技能素质已经成为关乎铁路安全的一件大事。

国家铁路局党组书记、局长费东斌。国家铁路局供图

1月12日，国家铁路局党组书记、局长费东斌在新时代铁路建设产业工人安全技能培训示范班开班式上指出，加强新时代铁路建设产业工人安全技能培训，是巩固党长期执政阶级基础和群众基础的迫切需要，是推动产业工人素质提升、助力中国铁路高质量发展的重要举措，是满足人民群众对美好生活向往的有力保障。

费东斌表示，要准确把握加强新时代铁路建设产业工人安全技能培训的目标要求，加快完善适应行业发展需要的铁路建设产业工人安全技能培训体系，健全培训需求调查、职业指导、分类培训、技能评价、就业服务、协同联动的工作机制，着力打造安全意识强、质量观念强、专业技能强、职业素养强的高素质铁路建设产业工人队伍。

费东斌指出，加强安全技能培训、构建终身技能发展的全链条培训体系，为劳动者持续学习、技能提升、技术创新、价值创造搭建平台，实现产业链、人才链、创新链深度融合，使产业工人尤其是农村务工人员有机会成长为技工，有条件的成长为中高级技能人才，进而享有更稳定的工作、更满意的收入、更可靠的保障、更丰富的精神文化生活，切实增强安全感、归属感、获得感、幸福感，在一线岗位上建功立业，助力经济社会高质量发展。为巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、实现共同富裕贡献铁路力量。

费东斌指出，要通过开展新时代铁路建设产业工人安全技能培训示范班，示范带动铁路建设领域农民工安全技能培训，探索形成一整套适用性强、可复制的培训教材和培训流程，整合各方资源优势，打造行业部门搭建平台、人社部门主导、企业积极参与的技能培训模式在全国各地推广。通过切实有效的安全技能培训逐步构建以政府技能培训、企业自主培训为主要供给，以高技能人才公共实训基地、技工院校、职业院校、职业培训机构和行业企业为主要载体，以岗前就业技能培训、岗位技能提升培训和创业创新培训为主要形式的铁路行业教育培训体系，提高地方农民工培训针对性、时效性，形成为地方农民工稳定输出就业和为企业输送劳动力及技能人才的常态化机制。

费东斌表示，要做好统筹谋划，凝聚各方合力，高质量办好培训示范班。要建立标准化培训课程，创新丰富培训形式，完善行业部门牵头地企联动的工作机制，探索建立铁路行业培训工作制度。让更多的农村务工人员特别是新生代务工人员积极投入到铁路建设产业工人队伍中来，不断为铁路建设补充新鲜血液，建强和壮大铁路建设生力军。

(责编：王震、吕骞)

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