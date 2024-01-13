人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

学生客流逐步增加 春运火车票发售首日中国铁路北京局加开列车服务学生旅客

2024年01月13日13:37 | 来源：人民网
小字号

人民网北京112日电 （记者乔雪峰记者从中国铁路北京局集团有限公司（以下简称中国铁路北京局）获悉，2024年铁路春运自126日开始，35日结束，春运火车票112日开始发售。各大高校陆续放假，学生客流逐步增加，中国铁路北京局天津站与天津市教委联系，提前了解各大高校学生返程人数、主要方向、出发日期、票额需求等，适时加开列车服务学生旅客。

据介绍，春运火车票发售首日，中国铁路北京局加开112日至114日天津邯郸K5294/1次，113日至115日邯郸-天津K5292/3次旅客列车，根据客票预售情况来看，此次加开旅客列车80%为学生旅客。天津站增派客运、安检人员，主动帮助携带行李较多的学生，开辟绿色通道，在售票处加开学生证核验专口，优化办理流程，加开验证、安检通道等做好学生旅客进出站组织。

据天津客运段K5294/1次列车长介绍，乘务组在始发前对列车车厢卫生进行了全面保洁，运行途中各车厢乘务员做到随脏随扫，全力为旅客打造干净整洁的乘车环境。结合高校放假学生旅客携带行李箱较多的情况，乘务组精心准备了多色彩带，用于区分颜色、形状相似的行李箱，防止旅客拿错。考虑到年轻旅客乘车途中对手机充电需求较高，乘务组专门在餐车为旅客设置两个充电点位，并备有多个满电充电宝，为有需求的旅客提供方便。在餐食供应方面，丰富零食种类，增加饮料品种和数量，全力满足旅客途中餐饮需求。

(责编：王震、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
学生客流逐步增加 春运火车票发售首日中国铁路北京局加开列车服务学生旅客
　　人民网北京1月12日电 （记者乔雪峰）记者从中国铁路北京局集团有限公司（以下简称中国铁路北京局）获悉，2024年铁路春运自1月26日开始，3月5日结束，春运火车票1月12日开始发售。各大高校陆续放假，学生客流逐步增加，中国铁路北京局天津站与天津市教委联系，提前了解各大高校学生返程人数、主要方向、出发日期、票额需求等，适时加开列车服务学生旅客。…
多方建言大健康产业创新 推动国内市场互利互惠
　　人民网北京1月13日电 （记者许维娜）随着中国市场在国际市场地位不断提升，中国已成为国际健康产业链不可或缺的一环，在全球版图上扮演着越来越重要的角色。 近年来，不少外资企业纷纷探寻本土化战略，期望以本土协作，激活本土创新。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部