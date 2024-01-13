人民网北京1月12日电 （记者乔雪峰）记者从中国铁路北京局集团有限公司（以下简称中国铁路北京局）获悉，2024年铁路春运自1月26日开始，3月5日结束，春运火车票1月12日开始发售。各大高校陆续放假，学生客流逐步增加，中国铁路北京局天津站与天津市教委联系，提前了解各大高校学生返程人数、主要方向、出发日期、票额需求等，适时加开列车服务学生旅客。

据介绍，春运火车票发售首日，中国铁路北京局加开1月12日至1月14日天津—邯郸K5294/1次，1月13日至1月15日邯郸-天津K5292/3次旅客列车，根据客票预售情况来看，此次加开旅客列车80%为学生旅客。天津站增派客运、安检人员，主动帮助携带行李较多的学生，开辟绿色通道，在售票处加开学生证核验专口，优化办理流程，加开验证、安检通道等做好学生旅客进出站组织。

据天津客运段K5294/1次列车长介绍，乘务组在始发前对列车车厢卫生进行了全面保洁，运行途中各车厢乘务员做到随脏随扫，全力为旅客打造干净整洁的乘车环境。结合高校放假学生旅客携带行李箱较多的情况，乘务组精心准备了多色彩带，用于区分颜色、形状相似的行李箱，防止旅客拿错。考虑到年轻旅客乘车途中对手机充电需求较高，乘务组专门在餐车为旅客设置两个充电点位，并备有多个满电充电宝，为有需求的旅客提供方便。在餐食供应方面，丰富零食种类，增加饮料品种和数量，全力满足旅客途中餐饮需求。

(责编：王震、吕骞)

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