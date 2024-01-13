人民网北京1月13日电 （记者许维娜）随着中国市场在国际市场地位不断提升，中国已成为国际健康产业链不可或缺的一环，在全球版图上扮演着越来越重要的角色。

近年来，不少外资企业纷纷探寻本土化战略，期望以本土协作，激活本土创新。有专家表示，对于企业来说，最明智的应对策略是不断提升自身能力，寻求创新突破，以期在机遇来临时迅速抓住新的增长点。

可以预见，随着公众对多层次、多样化的大健康产品消费的需求日益增长，大健康产业的从业者将面临更大的挑战和机遇。这一变化对于在大健康产业中经营多年的企业来说，感受尤为深刻。

中国社会科学院财经战略研究院研究员、博士生导师李勇坚表示，健康产业永远属于朝阳产业。他以尚赫公司为例，介绍了过去的30年里，该企业始终致力于深耕大健康产业，将中国人传统的养生观念与现代科学技术深度结合，研发、生产和推广了一系列健康线产品，为人们的日常生活营造高品质的健康环境。

新一代消费者的崛起，意味着在产品端也需要不断迭代。对此，尚赫不断加大产品研发投入，陆续与国家级实验室、浙江大学、中国科学院等研究机构达成合作，建立一套产学研相结合的科研体系，以缩短产品迭代周期。更短的迭代周期，一定程度上代表有望掌握先机。

未来已来，社会从互联网时代跨入人工智能驱动的时代。据了解，尚赫从直播、跨境产品以及生态圈赋能等方面着力思考如何在大数据和其他新技术快速发展的背景下，利用新工具构建新的营销体系、进行市场发展和商业创新。

对此，李勇坚建议企业应找到直播电商与直销的结合点，利用数字化工具增加与消费者之间的互动，为其定制个性化健康方案；并进一步考虑如何在私域下做大健康。

那么，该如何利用政策、如何通过研发和市场推广来提升消费者对于健康产品的认识和接受度？李岩表示，首先，很多人有一个固有概念就是保健食品是针对特殊人群的，健康人不需要，因此要改变这种观念，扩大保健食品的受众人群。其次要关注产品的溢价，企业一方面可以尝试从整个供应链降成本，另一方面同步探索提高企业品牌价值，提升消费者的支付意愿。

从高效能治理、高质量发展、高品质生活的企业“三高”角度，中国人民大学国家发展与战略研究院研究员、公共管理学院教授马亮认为，相关企业应通过公益的力量帮助更多有需要的人的价值观，应当继续用健康、专业的交流方式，号召全员共同参与到公司的公益项目中来，将每位员工对健康、对美、对生活的理解带给大众，实现价值共创。

(责编：王震、吕骞)

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