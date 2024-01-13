人民网北京1月13日电 （记者王天乐、李栋）买年货、贴春联、送年礼……进入腊月，大街小巷年味渐浓。作为我国最重要的传统节日，春节既是人们对家浓浓眷恋的承载，也是年度消费旺季。近日，在第28届老北京年货大集上，商家使出浑身解数抢占先机促销量，进一步释放了消费潜力，助推过年消费市场更加旺起来。

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