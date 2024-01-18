人民网北京1月18日电 （记者杜燕飞）1月17日，位于四川盆地的合兴场气田1330.12亿立方米探明地质储量通过自然资源部专家组审定，标志着我国新增一个超深层、整装致密砂岩千亿立方米大气田。

合兴场气田新盛201平台施工现场。刘淑石摄

据介绍，合兴场气田位于四川省德阳市和绵阳市，新探明地质储量埋深在4500米至5500米，属超深层特低孔特低渗致密砂岩大气田。目前，中国石化西南石油局在该区域打了21口新井，单井平均日产天然气15.5万立方米，共计新建天然气产能达18亿立方米。

“合兴场气田属超深层特低孔特低渗致密砂岩大气田。我们融合常规天然气与页岩气成藏理论与技术，创新形成了适用性的成藏理论与技术，实现了由资源向储量，由储量向产量的转化与规模建产。”中国石化西南石油局执行董事、党委书记郭彤楼表示，下一步，将持续打造超深层碳酸盐岩、深层页岩气、深层致密砂岩气特色理论技术，助力深地工程和川渝千亿立方米天然气国家基地建设。

记者了解到，四川盆地天然气资源丰富，截至目前，中国石化在四川盆地探明天然气地质储量近30000亿立方米，累计生产天然气超2000亿立方米。

(责编：方经纶、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经