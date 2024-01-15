人民网北京1月15日电 （记者李栋）农产品从田间走向餐桌，考验产业链条各个环节。据中华全国供销合作总社的数据显示，截至2023年底，脱贫地区农副产品网络销售平台累计销售额超500亿元，一系列帮扶措施助力脱贫地区农副产品稳定销售，确保了农产品产得出、运得走、供得上。

新年伊始，广西南宁市武鸣区46万亩沃柑挂满枝头。在武鸣沃柑开市系列活动当天，武鸣区企业与全国各地14家水果采购商线上线下签订沃柑销售协议，销售额达4.9亿元。

“目前主要上市大宗水果有砂糖橘、金橘、金柑、脐橙、沙田柚、香蕉等。当前，果品网络销售占比持续加大。”广西农业农村厅相关负责人介绍，通过举办各类果品专场推介会和产销对接活动促进了果品顺产顺销。“2023年以来，已组织或指导地方开展产销对接活动约50场，批发市场、商超、电商、合作社、种植大户等经营主体超1000多名代表参加，促成意向签约金额53.03亿元。”

南方水果热销的同时，北方的设施农业同样生机盎然。走进北京市密云区河南寨镇金沟村的草莓种植基地，大棚内一派绿意盎然，草莓已成为当地农民增收致富的支柱产业。

“现在4座大棚种植的都是草莓，从品种选择到温湿度控制，都得下功夫，现在的农业是拼科技的时代。”对种植草莓致富有着切身体会的村民夏小海介绍，这些年大家抱团闯市场，根据市场的喜好种植的红颜、黑珍珠、圣诞红等品种，逐渐得到了消费者的认可，通过线上线下齐销售的方式，大家的收入也年年攀高。

“现在，农业园区已吸引80余户村民参与种植，年产量近40万公斤，年销售总收入1500余万元，单棚收入达到10万元，有效促进了农民增收，助力了乡村振兴。”密云区农业农村局相关负责人介绍。

2023年中央一号文件提出“支持脱贫地区打造区域公用品牌”。农产品区域公用品牌在推进乡村振兴进程中具有重要促进作用。从过去村头的提篮小卖，到精心包装远销各地，一颗颗应季水果的销售轨迹，折射出现代农业不断升级的活力。

“目前，832个脱贫县已有近3万家供应商入驻脱贫地区农副产品网络销售平台，在售土特产40多万款，带动了320多万脱贫户增收。” 中华全国供销合作总社相关负责人介绍说。

(责编：方经纶、高雷)

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