人民网北京1月15日电 （黄盛）据北京证券交易所（以下简称“北交所”）消息，北交所公司（企业）债券市场于1月15日正式开市。

据了解，2022年以来，北交所相继启动国债、地方债发行业务，实现了债券市场建设的平稳起步。2023年9月1日，在北交所成立两周年之际，证监会印发了《关于高质量建设北京证券交易所的意见》，提出“高标准建设北交所政府债券市场，支持北交所推进信用债市场建设”。 Wind数据统计显示，截至2023年12月31日，北交所累计发行国债、地方政府债共计1431只，其中国债发行64只，合计发行金额3.5万亿元，地方政府债发行1367只，合计发行金额6.23万亿元。北交所仅去年1年完成发行额8.45万亿元，为进一步推进北交所债券市场建设奠定了基础。

在公司（企业）债券业务方面，2023年10月20日，北交所发布施行公司债券（含企业债券）系列规则，并决定自 10月23日上午9时起，启动受理审核工作。首批项目的正式受理标志着北交所公司债券审核工作已步入正轨。2023年12月1日，北交所发布的《关于启动公司债券发行承销业务的通知》表示，即日起正式启动公司债券（含企业债券）发行备案、簿记建档等发行承销业务。2024年1月3日，北京市国有资产经营有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）成功发行，成为北交所首单获批、首单发行的信用债券。

开源固收分析师诸海滨认为，首批企业债成功发行标志着北交所自2023年10月23日正式启动公司债券（含企业债券）受理审核工作以来，北交所信用债市场的正式启动，将为其他企业提供示范效应，鼓励更多企业到北交所发行信用债券，有助于提高北交所的市场影响力和吸引力，也进一步完善了我国债券市场体系。

也有业内人士表示，北交所以打造服务创新型中小企业主阵地为总目标，此次随着北交所公司（企业）债券市场的开市，公司债券（含企业债券）基础制度体系逐步完善，是持续丰富产品体系、营造良性生态的有益探索，对于进一步完善证券交易所功能、拓展直接融资渠道、强化服务实体经济具有重要意义。

(责编：方经纶、高雷)

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