人民网记者 乔雪峰

铁路是国民经济的大动脉，关系国家的经济命脉和民生福祉。截至2023年底，全国铁路营业里程达到15.9万公里，其中高铁4.5万公里。地方政府和社会资本投资蓬勃发展，地方铁路营业里程达到2.4万公里。

新时期新征程，铁路发展面临新形势新任务，迫切需要一支高素质铁路建设产业工人队伍。近日，由国家铁路局主办的新时期铁路建设产业工人安全技能培训示范班在郑州开班，共有189名从事桥梁、隧道、混凝土、接触网施工及电工的一线作业人员参加培训。

那么，为什么要举办新时期铁路建设产业工人安全技能培训示范班？此次培训班的目的及意义是什么？如何在有限时间内将参训人员迅速提升为新时期的产业工人？记者就此采访了国家铁路局的有关负责人进行了解读。

加强铁路建设产业工人安全技能培训

打造一支强大的高素质铁路建设产业工人队伍

增强一线铁路建设从业人员技能素质、提高他们的安全意识，持续稳定就业、提升产业工人的安全感、归属感、幸福感、获得感，是我国铁路建设事业高质量发展的重大课题。

“当前，大规模高要求的铁路建设，既要保障铁路工程的质量和安全，又要保障广大一线工人的自身安全。”国家铁路局有关负责人告诉记者，守住安全底线的第一关就是严格的安全技能培训。

该负责人表示，加强铁路建设产业工人安全技能培训，就是要围绕国家战略、产业升级和项目建设，优化劳动力结构、加快行业改革、推动产业升级，努力打造一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的强大的高素质铁路建设产业工人队伍。

此外，该负责人还指出，构建终身技能发展的全链条培训体系，为劳动者持续学习、技能提升、技术创新、价值创造搭建平台，推进产业链、人才链、创新链深度融合，让更多的农民工在一线岗位上建功立业，助力经济社会高质量发展。“以实际能力、实际行动牢牢守住铁路安全发展底线，为高质量发展提供强大的技能支撑与人才支持。”

多措并举确保培训取得实效

学员能够学有所获、学有所进、学有所成

农民工作为我国改革开放和工业化、城镇化进程中涌现的一支新型劳动者大军，已经成为产业工人的主要来源和组成部分，为我国经济社会发展作出了积极贡献。

当前，我国铁路工程建设现场施工人员以农村务工人员为主，本次培训示范班采用现场培训的方式，而不是传统的教室授课，是基于什么考虑？想实现什么样的效果？

对此，该负责人表示，现场培训相对于传统教室授课，有更强的针对性和实操性，有利于直观、高效地掌握现场操作技能。目前我国铁路工程建设现场施工人员主要是农村务工人员，本次培训班采取现场培训为主的方式，专门制定了培训方案，设计了培训大纲和课程，并安排了领域内获得过各种荣誉的技术专家能手到现场授课，多措并举确保培训取得实效。

“我们希望参培学员珍惜此次培训机会，确实能够学有所获、学有所进、学有所成。”该负责人表示，国家铁路局也要求参会的相关单位部门要以这次示范培训为牵引，正式拉开铁路建设产业工人大培训、大学习的序幕，认真总结推广好经验好做法，切实落实好各项培训任务，逐步构建起面向全体铁路建设产业工人的技能培训体系，打造高素质铁路建设产业工人队伍，为推动中国铁路高质量发展贡献力量。

推动铁路工程建设高质量发展

让创新创效为职工技能素质提升插上腾飞的翅膀

为强化施工现场技能人才储备，推动铁路工程建设高质量发展，本次培训示范班如何在有限时间内将参训人员迅速提升为新时期的产业工人？

对此，该负责人表示，此次培训以现场示范培训的方式搭建起“人人皆学、处处能学、时时可学”的良好环境；努力推动面向基层、面向一线、面向全体工人，广泛开展岗位练兵、比武竞赛活动，推进职工队伍安全意识和技能素质的整体提高；努力推动发挥创新工作室在群众性技术创新中的作用，广泛开展产业工人技术创新活动，让创新创效为职工技能素质提升插上腾飞的翅膀。

据该负责人介绍，国家铁路局将推动各级铁路建设单位积极为产业工人成长成才和优秀技能人才充分发挥作用搭建平台、创造条件、提供服务，坚持政治素质和安全技能素质同步推进，提高技能人才的荣誉感获得感，营造职工成长成才的社会氛围，打造一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的高素质产业工人队伍，以实际能力、实际行动牢牢守住铁路安全发展底线，为高质量发展提供强大的技能支撑与人才支持。

该负责人还表示，举办培训示范班，是铁路建设产业工人技能培训的一次创新尝试，也是构建行业培训体系的第一步。接下来还要重点做好以下几项工作：一是总结成功经验，建立标准化培训模式。培训结束后，通过对培训效果进行评估，探索产业工人安全技能形成规律与培训规律，打造一整套适用性强、可复制的范式，提高培训工作的科学性。

二是创新丰富培训形式。创新开发农民工夜校、技能体验馆、安全培训工具箱等丰富培训载体。大力探索“互联网+技能培训”模式，推动云计算、大数据、移动智能终端等信息网络技术在产业工人技能培训中的应用，提高培训的便利度和可及性，满足多样化、个性化培训需求。

三是建立行业部门牵头地企联动的工作机制，搭建“行业+政府+企业+院校”的多元一体培训平台。督促和帮助各铁路建设企业与所在地，特别是劳务输出大省人社部门联通信息，协同地方政府用足用好培训政策，将培训与就业紧密挂钩。

四是探索建立铁路行业培训工作制度。研究建立铁路建设产业工人培训备案制度，逐步实现上岗准入和企业互认，为优秀工人提供更多发展机会，提升其职业归属感、自豪感和荣誉感。

(责编：方经纶、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经