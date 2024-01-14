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如何完善联农带农机制（政策问答·2024年中国经济这么干）

本报记者 常 钦
2024年01月14日05:46 | 来源：人民网－人民日报
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　　中央农村工作会议指出，“完善联农带农机制，实施农民增收促进行动。”党的十八大以来，各地区各部门积极探索联农带农机制，大力发展龙头企业、合作社等新型农业经营主体，全国近400万个家庭农场、221.2万家农民合作社，带动农民、连接市场、引领发展；107万个组织开展社会化服务，服务小农户9100多万户；市级以上龙头企业带动稳定就业1400多万人，促进农民就业增收。2024年，如何进一步完善联农带农机制？

　　农业农村部乡村产业发展司司长王锋表示，将着力构建“联得紧、带得稳、收益久”的长效机制，坚持强化带动效益与提升带动能力相结合，科学合理确定带动方式和受益程度，积极构建关系稳定、联结紧密、权责一致、利益共享、风险可控的联农带农机制，让农民分享产业链增值收益，为推进乡村全面振兴和实现共同富裕提供机制保障。

　　“小农户家庭经营仍是我国农业的主要经营方式，全国小农户数量占到农业经营主体的98%以上。”中国农业科学院农业经济与发展研究所研究员陈秧分说，要鼓励因地制宜合理选择联农带农方式，确保农民能获利、多得利，让新型农业经营主体多种粮、务好农。支持培育壮大联农带农主体，提升联农带农能力。

　　推动“两个挂钩”强激励。王锋表示，扶持政策挂钩量化，将联农带农机制作为企业享受优惠政策的前提条件，提出量化条件和方法，确定企业享受政策的优惠度。龙头企业认定挂钩量化，将联农带农机制作为龙头企业认定的前提条件，加大指标权重，形成联农多受益多、联农紧受益多、联农稳受益多的导向。

　　支持“两个方向”强联合。加强农业产业化联合体建设，研究制定农业产业化联合体建设标准，指导各地聚焦主导产业，整合全链条各个环节、各个主体，建设一批农业产业化联合体。支持农民合作社兴办公司，研究制定农民合作社和农村集体经济组织控股、参股兴办公司的参考标准，探索职业经理人制度。

　　培育“两类主体”强衔接。培育新型农民合作社，支持有条件的小农户成长为家庭农场，引导家庭农场组建农民合作社，为农户与企业架起联结的桥梁。培育社会化服务主体，聚焦生产的关键薄弱环节，推进先进生产技术、信息技术等同社会化服务深度融合，提升生产效率和效益水平。

　　《 人民日报 》（ 2024年01月14日 01 版）

(责编：胡永秋、陈键)
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