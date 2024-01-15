人民网北京1月15日电 （黄盛）中国人民银行在15日开展了890亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%；同时开展9950亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作，中标利率为2.5%，与此前一致。Wind数据显示，当日500亿元逆回购到期，因此单日净投放10340亿元。

中国人民银行公开市场业务交易公告。 来源：中国人民银行官网

对此，中国民生银行首席经济学家温彬向人民网财经表示，1月MLF“量增价平”续作，原因在于1月新增贷款投放内生动力仍强，将对超储形成一定消耗，伴随PSL新增、金融支持住房租赁市场政策出台，将加快“三大工程”（即：规划建设保障性住房、城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设）推进，带动企业中长贷稳定在较高水平。MLF超额续作，有助于增强银行体系资金的稳定性，引导加大对实体经济的支持力度。此外，1月为传统缴税大月，财政多收少支，对资金面有一定抽水效应，考虑到政府债券发行和对冲可能存在时间差，MLF超额续作有助于对冲流动性波动，平滑税期等对资金面的影响。

东方金诚首席分析师王青向人民网财经表示，1月继续实施MLF加量续作，符合市场预期。2024年一季度已进入稳增长关键阶段，MLF加量续作有助于增加银行体系中长期流动性，支持信贷投放保持合理增长，同时也能鼓励银行等金融机构按照市场化、法治化原则，通过展期、借新还旧、置换等方式，积极参与地方债务风险化解。

近5个交易日中国人民银行公开市场操作。 制图：杨梓安（实习生）

中信证券报告认为，近期中国人民银行货币政策司司长邹澜在接受新华社采访时提到了MLF和降准工具，加大了市场对宽货币发力的期待。往后看，若MLF降息预期兑现，预计利率短暂下行后在利多出尽的担忧下会经历一轮止盈回调；倘若降息预期落空，短期利率可能会纠结回升，但宽货币预期可能仍会持续，并对长债利率提供顶部支撑。

也有业内人士认为，我国各部委最新公布的数据显示，2023年12月物价底部企稳，M1增速止跌走平，进出口超预期回暖，新增信贷和社融整体仍在高位，表明经济正处于稳固回升过程中。伴随年初信贷投放和财政资金支出加快，经济修复力度会进一步增强，短期内降息的紧迫性不高。

温彬认为，在降准之外，还需关注结构性货币工具的使用。特别是在“三大工程”推进之下，2023年12月PSL已新增投放3500亿元，后续PSL、租赁住房贷款支持计划等结构性货币政策工具有望加大发力，以拉动信贷扩张，促进形成实物工作量，助力稳投资和稳增长，改善经济增长预期，并有效带动以M1、M2和社融等为代表的信用指标稳定向好。（实习生杨梓安对此文亦有贡献）

(责编：方经纶、高雷)

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