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人民银行15日开展9950亿元1年期MLF操作 利率维持不变

2024年01月15日11:05 | 来源：人民网
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人民网北京1月15日电 （黄盛）中国人民银行在15日开展了890亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%；同时开展9950亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作，中标利率为2.5%，与此前一致。Wind数据显示，当日500亿元逆回购到期，因此单日净投放10340亿元。

     中国人民银行公开市场业务交易公告。 来源：中国人民银行官网

中国人民银行公开市场业务交易公告。 来源：中国人民银行官网

对此，中国民生银行首席经济学家温彬向人民网财经表示，1月MLF“量增价平”续作，原因在于1月新增贷款投放内生动力仍强，将对超储形成一定消耗，伴随PSL新增、金融支持住房租赁市场政策出台，将加快“三大工程”（即：规划建设保障性住房、城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设）推进，带动企业中长贷稳定在较高水平。MLF超额续作，有助于增强银行体系资金的稳定性，引导加大对实体经济的支持力度。此外，1月为传统缴税大月，财政多收少支，对资金面有一定抽水效应考虑到政府债券发行和对冲可能存在时间差，MLF超额续作有助于对冲流动性波动，平滑税期等对资金面的影响。

东方金诚首席分析师王青向人民网财经表示，1月继续实施MLF加量续作，符合市场预期。2024年一季度已进入稳增长关键阶段，MLF加量续作有助于增加银行体系中长期流动性，支持信贷投放保持合理增长，同时也能鼓励银行等金融机构按照市场化、法治化原则，通过展期、借新还旧、置换等方式，积极参与地方债务风险化解。

近5个交易日中国人民银行公开市场操作。 制图：杨梓安（实习生）

近5个交易日中国人民银行公开市场操作。 制图：杨梓安（实习生）

中信证券报告认为，近期中国人民银行货币政策司司长邹澜在接受新华社采访时提到了MLF和降准工具，加大了市场对宽货币发力的期待。往后看，若MLF降息预期兑现，预计利率短暂下行后在利多出尽的担忧下会经历一轮止盈回调；倘若降息预期落空，短期利率可能会纠结回升，但宽货币预期可能仍会持续，并对长债利率提供顶部支撑。

也有业内人士认为，我国各部委最新公布的数据显示，2023年12月物价底部企稳，M1增速止跌走平，进出口超预期回暖，新增信贷和社融整体仍在高位，表明经济正处于稳固回升过程中。伴随年初信贷投放和财政资金支出加快，经济修复力度会进一步增强，短期内降息的紧迫性不高。

温彬认为，在降准之外，还需关注结构性货币工具的使用。特别是在“三大工程”推进之下，2023年12月PSL已新增投放3500亿元，后续PSL、租赁住房贷款支持计划等结构性货币政策工具有望加大发力，以拉动信贷扩张，促进形成实物工作量，助力稳投资和稳增长，改善经济增长预期，并有效带动以M1、M2和社融等为代表的信用指标稳定向好。（实习生杨梓安对此文亦有贡献）

(责编：方经纶、高雷)
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