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记者去哪儿：价格更“香”选择更多 进口水果丰富百姓餐桌

黄盛 车柯蒙 王天乐
2024年01月15日12:56 | 来源：人民网
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5Kg装的2J车厘子288元、2.5Kg装的3J车厘子199元、2.5Kg装的4J车厘子259元……近日，不少商超、水果零售店和水果批发市场的车厘子频频降价，一些水果摊位边竖起“进口车厘子促销”的招牌，引起众多消费者关注。有网友表示：“这价格，要实现‘车厘子自由了’。”

1月11日，记者走访北京新发地批发市场发现，当日，4J级别的智利进口车厘子平均售价为每斤48元到50元，1J级别的智利进口车厘子平均售价则为28元到30元一斤。记者了解到，2023年11月刚上市的时候，进口车厘子的价格达到平均价每斤120到150元。2024年元旦节前，每斤价格也在八九十元左右。随着2023年12月中旬海运车厘子大量到货，价格有所下调，销量也大幅增加。

北京一家果蔬超市的工作人员告诉《记者去哪儿》栏目，跟上月同期相比，店内销售的进口车厘子价格下调幅度可以达到35%左右。

“随着智利产区品质日渐稳定，车厘子到货量逐渐增加。”据某生鲜超市工作人员滕浩介绍，2024年1月第一周和2023年12月第一周相比，2J原箱车厘子降价50%，3J原箱车厘子价格降幅超40%，车厘子销量增长近7倍。

车厘子的价格在近期为什么会下降？据北京某国际贸易有限公司经理薛福荣介绍，车厘子降价背后的主要原因在于，海运车厘子大量到货，市场供货充足。

薛福荣告诉《记者去哪儿》栏目，2023年10月28日当季第一批进口车厘子到货，但彼时受到产量小、空运成本高等影响，车厘子价格高昂。2023年12月中旬开始，海运车厘子陆续到港，价格有所下调。“进口水果价格波动幅度较大，2024年春节前，车厘子价格可能还会受质量、销售速度等因素影响下调或上涨。”薛福荣说。

中国社会科学院农村发展研究所助理研究员翟天昶表示，2023年底，车厘子刚成熟，产量也有限，空运到国内市场的数量有限，供给少导致市场价格高。后期随着智利等国家和地区的车厘子产量增加，并以海运的方式运到中国，供给增加加上运输成本下降，使得价格频频回落。

事实上，不仅车厘子，记者在采访过程中发现，不少进口水果和生鲜的价格在近年来逐步呈现下降的趋势，“需求旺”“市场广”成为不少进口水果生鲜经销商口中的关键词。从业近20年的薛福荣表示，近年来，水果的进口量大幅增长，销量也比前几年翻了好几番。

“得益于我国愈加开放的政策和物流体系供应效率的提高，车厘子、榴莲等进口水果正丰富着老百姓的餐桌。”滕浩说。

在翟天昶看来，越来越多优质的进口水果生鲜产品，以更低的价格走上百姓餐桌，主要得益于中国持续扩大开放的战略举措。特别是中国加入《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）以来，产业链供应链联系更加紧密，区域贸易成本得到了大幅降低，有效弥补供需的缺口，推动农产品的多元化供给，利于进一步降低进口水果、生鲜的价格。

以智利为例，2005年中国与智利签署自由贸易协定，并在2006年下半年全面启动货物贸易关税减让进程，智方74%的税目进口关税于协定生效后立即降为零，中方63%的税目进口关税在两年内降为零；2017年中国与智利自由贸易协定进一步升级，零关税产品比例达到98%，货物贸易自由化水平进一步提高。

“中国与智利的深度贸易合作，既满足了国内不断升级的消费需求，也推动了智利的农业发展和居民就业。”翟天昶表示，也正是得益于中智两国全面深化贸易合作，车厘子能够以更低的价格进入中国消费市场，助力中国消费者实现“车厘子自由”。

(责编：方经纶、高雷)
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