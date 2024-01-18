人民网北京1月18日电 （记者申佳平）1月18日，在国务院新闻办公室举行的发布会上，国家发展改革委副主任刘苏社介绍，2023年，中国经济顶住外部压力、克服内部困难，在战胜挑战中不断发展壮大。在世界进入新的动荡变革期、全球经济增长动能不足的大背景下，中国经济发展呈现出“稳”“进”“好”的特征。

刘苏社表示，过去一年，经济运行回升向好。全年经济总量超过126万亿元、增长5.2%，就业物价基本平稳，年末外汇储备超过3.2万亿美元，圆满实现全年经济社会发展主要预期目标。经济结构进一步调整优化。内循环主导作用明显增强，全年内需贡献率达到111.4%，其中最终消费贡献率为82.5%，拉动经济增长4.3个百分点。重大创新成果持续涌现，新旧动能转换加快，装备制造业增加值同比增长6.8%，高技术制造业、高技术服务业投资分别增长9.9%和11.4%。高质量发展扎实推进。全年发明专利授权量92.1万件。全国统一大市场建设加快推进，营商环境进一步优化。全年城镇新增就业有望达到1200万人以上，居民收入持续增长。全年粮食产量1.39万亿斤、再创历史新高，连续9年保持在1.3万亿斤以上。能源供应保障平稳，安全发展基础进一步夯实。

刘苏社指出，结合国家发展改革委经济分析和政策研究、中长期规划和年度计划、投资管理和项目建设、改革和创新、综合统筹和综合平衡等方面的重点职能，国家发展改革委将更加注重扩大有效需求，更加注重依靠改革创新增强发展活力和动力，更加注重发展壮大实体经济，更加注重增进民生福祉，更加注重提高宏观政策成效。突出做好以下7个方面工作。

一是以科技创新引领现代化产业体系建设，加快推进高水平科技自立自强，大力推进新型工业化，加强创新能力建设，加快新旧动能转换，推动传统产业转型升级，大力发展数字经济。

二是着力扩大国内需求，促进消费稳步恢复和扩大，更好发挥政府投资带动作用，加力提效用好增发国债、中央预算内投资、地方政府专项债券等政府投资，调动民间投资积极性，积极扩大有效投资。

三是全面深化改革开放，切实落实“两个毫不动摇”，持续推进关键环节改革，加快建设全国统一大市场，构建完善高水平社会主义市场经济体制；扩大高水平对外开放，推动共建“一带一路”高质量发展，促进外贸稳规模优结构，加力吸引和利用外资，提升境外投资质量和水平。

四是推动城乡融合和区域协调发展，全面推进乡村振兴，巩固和拓展脱贫攻坚成果，稳步推进以人为本的新型城镇化，深入实施区域重大战略和区域协调发展战略。

五是深入推进生态文明建设和绿色低碳发展，加强生态保护和污染防治，加快推动节能改造，扩大可再生能源消费，推动能耗“双控”逐步向碳排放“双控”转变。

六是统筹好发展和安全，强化粮食、能源资源、产业链供应链安全保障，持续有效防范化解重点领域风险。

七是切实保障和改善民生，大力实施就业优先战略，提高公共服务和社会保障水平，做好保供稳价工作，在发展中不断提升民生福祉。

(责编：申佳平、高雷)

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