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十组税收数据，看中国经济新亮点

2024年01月18日14:17 | 来源：人民网
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人民网北京1月18日电 （记者王震）1月18日，国新办就税收服务高质量发展举行新闻发布会。国家税务总局新闻发言人、办公厅主任黄运用十组税收大数据，介绍了2023年我国高质量发展的新进展、新亮点。

第一，企业创新投入持续加力，申报研发费用加计扣除金额同比增长13.6%。企业所得税预缴申报数据显示，2023年前三季度，全国企业申报享受研发费用加计扣除金额1.85万亿元，其中制造业企业受益最广，享受加计扣除政策金额占比为58.9%。

第二，创新产业加快成长，高技术产业销售收入同比增长9.8%。增值税发票数据显示，2023年，高技术产业销售收入保持较快增长，占全国企业销售收入比重较2022年提高0.5个百分点，且逐年提升，反映近年来创新产业产出成效显著。

第三，高端制造创新突破，装备制造业占制造业比重提高至44.8%。增值税发票数据显示，2023年，装备制造业销售收入同比增长6.4%，较制造业平均增速高2.9个百分点，占制造业比重较2022年提高1.2个百分点。其中，电动载人汽车、锂离子蓄电池、太阳能电池“新三样”产品相关行业销售收入合计同比增长22.4%。

第四，数实融合加快推进，数字经济核心产业销售收入占全部销售收入比重达12.1%。增值税发票数据显示，2023年，数字经济核心产业销售收入同比增长8.7%，较2022年提高2.1个百分点；全国企业采购数字技术同比增长10.1%，较2022年提高3.2个百分点，反映数实融合加快推动数字产业化、产业数字化进程。

第五，统一大市场建设进程加快，省际贸易额占全国贸易总额比重提高至42.7%。增值税发票数据显示，2023年，衡量国内各省之间贸易联系紧密度的省际间贸易额同比增长5.9%，占全国总贸易金额比重较2022年提高0.5个百分点，而且呈逐年提升的态势，反映经济内循环更加顺畅。

第六，三大动力源地区带动作用增强，销售收入占全国比重提高至54.1%。增值税发票数据显示，2023年，京津冀、长三角、珠三角三大动力源地区经济总体呈现较快发展态势，销售收入合计同比增长5.4%，占全国销售收入比重较2022年提高0.3个百分点。

第七，产业绿色转型持续推进，高耗能制造业占制造业比重降至30.7%。增值税发票数据显示，2023年，工业企业绿色化投入增长较快，购进环保治理服务同比增长17.7%。同时，高耗能制造业占制造业比重较2022年下降1.5个百分点。

第八，外资企业利润再投资稳定增长，享受递延纳税的再投资金额达1412亿元。企业所得税申报数据显示，2023年，外资企业境外投资者享受递延纳税的再投资金额同比增长0.8%。自2018年实行外商利润再投资暂不缴纳预提所得税优惠政策以来，外商累计享受递延纳税的再投资金额已达6603亿元。

第九，消费活力不断释放，商品和服务消费增长均在10%左右。增值税发票数据显示，2023年，商品消费和服务消费销售收入同比分别增长11.4%和9%。其中，服装、化妆品零售同比分别增长18.3%和14.5%；游乐园、住宿服务、餐饮服务增长较快，增速分别为69.5%、26.3%和19.6%。

第十，社会保障更加有力，社会保险费收入突破8万亿元。税务部门数据显示，2023年，社会保险费收入达8.2万亿元，缴费服务人数超过13亿，有效助力了具有鲜明中国特色、世界上规模最大的社会保障体系建设。

(责编：王震、吕骞)
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