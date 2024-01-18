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税务总局：2023年新能源汽车免征购置税、车船税1218亿元

2024年01月18日14:05 | 来源：人民网
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人民网北京1月18日电 （记者王震）1月18日，国新办就税收服务高质量发展举行新闻发布会。国家税务总局纳税服务司司长沈新国介绍，2023年，税务部门积极推进绿色税制体系建设和政策落实，其中，对新能源汽车免征车辆购置税、车船税1218亿元。

一是“多税种共治”的绿色税制体系作用有效发挥。税务部门坚持依法治税原则，不折不扣落实环境保护税法、资源税法等绿色税收法规，助力生态环境保护和资源集约节约利用。比如，环境保护税通过“多排多征、少排少征、不排不征”的导向机制，倒逼企业减少污染排放、加强环境治理、发展循环经济，2023年全年入库税收205亿元；资源税通过确立从价计征为主的征收方式，建立起与资源产品市场价格直接挂钩的税收调节机制，鼓励企业合理开发利用资源，2023年全年入库税收3070亿元。

二是“多政策组合”的优惠政策体系助力绿色发展。税务部门高效落实企业所得税、增值税、车辆购置税相关绿色税收优惠政策，激励企业走绿色高质量发展道路。比如，2023年，对资源综合利用产品取得的收入减免企业所得税167亿元，对相关产品及劳务即征即退增值税564亿元，鼓励节约资源“变废为宝”；对新能源汽车免征车辆购置税、车船税1218亿元，促进汽车行业降碳减排。

三是“多部门协同”的征管协作机制汇聚监管合力。税务部门与生态环境、自然资源等相关部门加大联合控管、联合激励、联合惩戒等协作治税力度，为绿色发展提供有力支持。比如，税务部门与生态环境部门建立了“税务征管、企业申报、环保监测、信息共享、协作共治”的环境保护税征管协作机制，2023年两部门共互相交换信息约4千万条，实现了税收征管能力和生态环境保护能力的“双提升”。

(责编：王震、吕骞)
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