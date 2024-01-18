人民网北京1月18日电 （记者王震）1月18日，国新办就税收服务高质量发展举行新闻发布会。国家税务总局纳税服务司司长沈新国介绍，2023年，税务部门深入开展“便民办税春风行动”，推出系列服务举措，全年助力小微企业贷款金额2.84万亿元，个税汇算优先退税惠及 3384.5 万人。

一是政策找人提效能。税务部门发挥税收大数据优势，根据不同行业、企业类型、人员身份等信息，对税费政策与适用对象进行智能匹配，确保符合条件的企业能及时收到契合自身需求的政策。既向法定代表人、财务负责人、办税人员推送各有侧重的内容，又紧跟业务流程开展事前温馨告知、事中动态提醒、事后跟踪问效。2023年7月以来，已累计推送6.7亿户（人）次、14.9亿条，实现了政策找准人、政策送上门，确保税费优惠政策直达快享。

二是优化服务解难题。健全完善税费服务诉求解决机制，上下联动高效解决涉税难题。2023年，全国税务系统共解决纳税人缴费人共性热点诉求814项，通过解决一项诉求，实现破解一类难题、优化一类服务的效果。聚焦产业链供应链不畅的困难企业发展诉求，在尊重企业意愿的前提下，利用税收大数据，主动为企业牵线搭桥，全年共帮助企业实现购销213亿元。聚焦缓解小微企业融资难，深化拓展“银税互动”，进一步降低中小银行参与门槛，全年助力小微企业获得银行贷款892.8万笔，贷款金额2.84万亿元。

三是智能办税优体验。充分运用信息化手段，扎实推进智慧税务建设，推动办税缴费服务更智能，在电子税务局创新推出“新办智能开业”等场景，推广跨省异地电子缴税，2023年共办理跨省异地电子缴税业务71万笔，涉及金额844亿元，切实便利企业生产经营。推广非居民跨境线上办税，20多个国家（地区）172户非居民企业通过“非居民跨境办税”场景，便捷办理信息采集、申报缴税等业务，进一步优化纳税人跨境办税体验。

四是精准发力惠民生。聚焦社保费缴纳、个税汇算等民生领域涉税事项，针对性优化服务措施。推行社会保险经办和缴费业务“一网通办”，企业社保缴费“网上办”、个人缴费“掌上办”业务量占比超95%，全国3800多个办税服务厅、政务服务中心实现社保缴费业务“一厅通办”。实施个人所得税综合所得汇算清缴优先退税，优先保障“上有老下有小”、看病负担较重的纳税人快速获得退税红利，惠及3384.5万人。

(责编：王震、吕骞)

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