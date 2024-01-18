人民网北京1月18日电 （记者王震）1月18日，国新办就税收服务高质量发展举行新闻发布会。国家税务总局副局长饶立新介绍，2023年，全国税务系统有效发挥了税收在国家治理中的基础性、支柱性、保障性作用；在落实落细税费优惠政策方面，全国新增减税降费及退税缓费超2.2万亿元。

一是依法依规组织税费收入，着力夯实财力保障基础。牢记“为国聚财、为民收税”神圣使命，扛牢保障国家财力的“主力军”职责。2023年，全年组织各项税费收入31.7万亿元（已扣除出口退税，未扣除出口退税为33.5万亿元），其中，税收收入15.9万亿元，社保费收入8.2万亿元。

二是落实落细税费优惠政策，着力推动经济回升向好。税务部门积极参与税费优惠政策的研究制定,认真履行税费优惠政策落实主责，2023年7月国务院延续优化完善税费优惠政策以来，全国税务系统累计开展政策精准推送超6.7亿户（人）次，从“政策找人”到“政策落地”全环节提升税务行政效能。2023年，全国新增减税降费及退税缓费超2.2万亿元，有效助力稳定市场预期、提振市场信心、激发市场活力。

三是持续优化办税缴费举措，着力改善税收营商环境。连续第十年扎实开展“便民办税春风行动”，先后分五批推出系列便民办税缴费服务举措，聚焦中小微企业等民营经济主体推出一系列针对性服务措施，不断提升税费服务的精细化、智能化、个性化水平。同时，联合全国工商联开展“春雨润苗”专项行动，组织开展中小企业服务月、服务季活动，累计开展走流程听建议、税费服务体验师等活动1万多场次。

四是切实提升税收监管能力，着力维护市场经济秩序。持续健全以动态“信用＋风险”为基础的新型税务监管体系，对高风险行业开展专项整治，充分发挥税务、公安、法院、检察、人民银行、海关、市场监管、外汇管理八部门常态化打击涉税违法犯罪工作机制作用，依法查处虚开骗税等涉税违法案件，挽回各类税款损失1810亿元,并加大典型案件曝光力度，有效维护公平公正的经济税收秩序。

五是加快推进智慧税务建设，着力提升税费治理效能。深入贯彻落实中办、国办印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》，精确执法、精细服务、精准监管、精诚共治取得新进展，深化拓展31项税收征管改革措施，一体推进智慧税务建设，特别是电子发票服务平台在全国上线、全面数字化的电子发票试点持续深化、新电子税务局上线扩围等，税费征管数字化升级和智能化改造迈上新台阶。

六是深化国际税收交流合作，着力服务高水平对外开放。加强税收多边合作平台建设,不断完善“一带一路”税收征管合作机制，主办税收征管数字化高级别国际研讨会,创建并正式发布“税路通”跨境税收服务品牌，持续拓展我国税收协定网络至114个国家和地区，更好服务“走出去”和“引进来”。

(责编：王震、吕骞)

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