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七部门：支持具备条件的高校新建一批学生宿舍

2024年01月18日11:02 | 来源：人民网
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人民网北京1月18日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，为加快推进高校学生宿舍建设，增加高校学生宿舍供给，提升宿舍环境，丰富宿舍功能，更好满足高校学生在校学习生活需要，国家发展改革委、教育部等七部门近日联合印发《关于加强高校学生宿舍建设的指导意见》（以下简称《指导意见》），其中提出支持具备新建条件的高校，新建一批学生宿舍。鼓励新建宿舍参照本科生四人间、硕士研究生两人间、博士研究生单人间的标准规划建设。

《指导意见》指出，加强高校学生宿舍建设，事关学生享有公平而有质量的教育，事关高校办学能力提升，事关千万家庭教育获得感。近年来，我国高校学生宿舍建设持续推进，宿舍总量有所增加、条件得到改善，但是仍面临床位供给不足、环境有待提升、功能相对单一等问题。

“今后一段时期，随着适龄人口规模扩大、高等教育毛入学率继续提高，在校大学生总量将持续增加，高校学生宿舍供需矛盾将进一步加剧。”《指导意见》提出，多渠道支持高校学生宿舍建设，优化高校学生宿舍功能设置，加强学生良好卫生习惯和健康生活方式培养，营造良好育人环境，努力把高校学生宿舍打造成为落实立德树人根本任务、开展“三全育人”的重要阵地，为建设教育强国、人才强国提供有力支撑。

具体来看，《指导意见》从4方面提出11条政策措施。

一是健全多元筹资机制。安排中央预算内投资支持高校学生宿舍建设，将高校学生宿舍纳入地方政府专项债券支持范围，发挥商业贷款补充作用，统筹运用多种资金渠道筹措建设资金。

二是多渠道扩大学生宿舍资源。加快支持具备新建条件的高校，新建一批学生宿舍。鼓励新建宿舍参照本科生四人间、硕士研究生两人间、博士研究生单人间的标准规划建设。加大修缮力度，改造提升存量宿舍资源。引导地方政府优化利用闲置资源，为高校学生宿舍“拆旧建新”、改造翻新提供周转住房。

三是健全配套政策体系。合理调整宿舍收费标准。按照公益性原则及规定程序，综合考虑当地经济社会发展水平、学生家庭经济承受能力和高校学生宿舍维护运行成本等因素，稳妥推进高校住宿费标准动态调整，建立合理成本分担机制。引导高校健全基本办学条件与发展规模相适应的长效机制，推动高校招生计划安排与宿舍面积达标挂钩。建立合理成本分担机制。

四是加强宿舍管理和服务。优化学生宿舍功能设置，将党建、学习、休闲、娱乐、健身、社团活动等空间与学生宿舍同步规划、同步建设。督促学生养成良好卫生行为习惯。

《指导意见》明确，教育部会同国家发展改革委、财政部等部门建立具体工作协调机制，统筹推进高校学生宿舍建设，要求各地抓紧制定本地区高校学生宿舍建设方案，确保各项任务落到实处，见到实效。

(责编：申佳平、高雷)
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