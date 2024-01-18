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自然资源部：建立健全“长牙齿”硬措施 守牢耕地保护红线

2024年01月18日10:33 | 来源：人民网
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人民网北京1月18日电 （欧阳易佳）据自然资源部消息，2024年全国自然资源工作会议近日在京召开。会议指出，要坚持量质并重、严格执法、系统推进、永续利用，切实守牢耕地保护红线。扎实开展耕地保护和粮食安全责任制“首考”，改革完善耕地占补平衡制度，建立健全“长牙齿”硬措施，研究推动批量增加耕地。

会议指出，2023年全国自然资源系统各项工作不断取得新突破新成效，全国耕地总量连续第三年净增加，新一轮找矿突破战略行动全面推进，海洋强国建设取得新进展，测绘地理信息事业加快转型升级，国土空间规划体系日益完善，自然资源和不动产确权登记制度更加健全，生态文明建设能力不断增强。

严守资源安全底线，粮食和能源两个“饭碗”端得更牢。耕地保护“硬措施”不断完善，强化督察执法，公开通报148个违法违规重大典型问题，集中约谈22个问题突出地市政府负责人。战略性矿产安全保障体系建设扎实推进，推动建立新一轮找矿突破战略行动“1+N+X”制度框架，下达“十四五”总体任务书，9个战略性矿种已提前完成“十四五”目标任务。

优化国土空间格局，支撑国家重大战略落地更加有力。目前，国务院已批复18个省级国土空间规划，全国100%的市级规划和97%的县级规划已报审批机关审查。生态保护红线首次纳入国家自然资源督查范畴，并积极开展全域土地综合整治试点，全国累计投入资金4488亿元，综合整治378万亩。

促进绿色低碳发展，生态保护修复力度持续加大。加快推进山水林田湖草沙一体化保护和修复工程、历史遗留废弃矿山生态修复示范工程和海洋生态保护修复项目，引导政策性金融投入资金3500亿元。截至目前，国家部署实施了50多个山水工程，累计完成治理面积8000万亩；完成历史遗留矿山生态修复近435万亩；整治修复海岸线2000公里，修复滨海湿地60万亩。中华大地上，生态安全屏障愈发稳固，生态系统多样性、稳定性和持续性显著提升。（实习生郭婧对此文亦有贡献）

(责编：方经纶、高雷)
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