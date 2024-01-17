本报记者 王 政

习近平主席发表二〇二四年新年贺词时指出，“新能源汽车、锂电池、光伏产品给中国制造增添了新亮色”。

近年来，中国新能源汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口快速增长。2023年，电动载人汽车、锂离子蓄电池、太阳能电池等“新三样”产品合计出口1.06万亿元，首次突破万亿元大关，同比增长29.9%。

在激烈的国际竞争中，“新三样”是如何凭借新技术新产品脱颖而出、占领制高点的？如何进一步做大做强？本版今起推出“走近‘新三样’”系列报道，展现相关行业茁壮成长的新实践、扬帆出海的新进展。

——编 者

2023年，全年产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，分别同比增长35.8%和37.9%；出口120.3万辆，同比增长77.6%；中国品牌市场占有率超过80%……1月11日，中国新能源汽车产业年报出炉，亮眼的数据、沉甸甸的含金量为中国制造增添了新亮色。

产品、技术迭代加速，多项智能电动核心技术领跑全球

走进位于重庆市的长安全球研发中心N7试验楼，纯电动两驱动力总成实验室的台架上，一场耗时56天、544次充放电循环的可靠性测试，今年元旦前刚刚完成。

“上半年即将上市的长安汽车CD701，将搭载充电10分钟、续航200公里的800伏高压碳化硅平台。”试验工程师廖兴渝说，为了让新车在现有500伏充电桩上也能正常充电，长安汽车通过复用电路，在行业内首创的多合一超集电驱里开发了升压系统。544次循环的台架试验及后续的极寒、高温等一系列整车测试，就是要确保新系统安全可靠。

1公里之外的长安科技W1办公楼里，智能驾驶单体回灌团队负责人周杰正在紧张开展软件测试工作。

“3台智能驾驶试验车，每天要产生并回传1000GB的测试数据。”周杰告诉记者，测试中遇到的虚报障碍物、误制动、漏制动等问题，都会由长安科技自主研发的SDA电子电气架构云平台自动抓取，并在云平台的数据处理系统里自动进行场景特征提取与分析，通过仿真模拟，提出解决方案。“数据自动抓取、分析大大提升了智能驾驶软件的迭代速度，目前每周都会有一个新的软件版本，两个月就会完成一次大迭代。”周杰说，这就是“软件定义汽车”带来的变化。

长安汽车大幅提升充电便利性的800伏高压碳化硅平台，以及围绕“软件定义汽车”开发全新中央集成式电子电气架构，是我国新能源汽车产业技术快速突破的一个缩影。

——在“三电”领域，我国动力电池技术再上新台阶。2023年，宁德时代第一代钠离子电池电芯首发落地；单体能量密度500瓦时每公斤的凝聚态电池，其车规级版本具备量产能力。由上汽投资的清陶科技，在全球率先实现了半固态电池的研发量产，今年，第一款搭载半固态电芯、续航超过1000公里的智己品牌纯电轿车将上市发售。我国驱动电机峰值功率密度超过4.8千瓦每公斤，量产最高转速达到每分钟2.1万转，跻身世界前列。

——在智能驾驶领域，国产车规级激光雷达从无到有、从弱到强。上海禾赛科技车载激光雷达累计交付量突破30万台，2023年12月单月交付量突破5万台。深圳速腾聚创正与全球21家整车厂定点合作，定点车型达61款，2023年1至10月车载激光雷达累计销量12.2万台。

国产车规级芯片迎头赶上。地平线征程系列芯片出货量近400万片，合作车企25家，新一代系列车载智能计算方案征程6系列将于今年4月正式发布，并于第四季度完成首批量产车型交付。黑芝麻、亿咖通等芯片厂商也推出了有竞争力的车规级芯片及解决方案。

智能辅助驾驶应用加速普及。华为ADS2.0、小鹏XNGP等智驾系统均实现了不依赖高精地图的城区智能辅助驾驶。其中，小鹏开放XNGP智能辅助驾驶的城市已达到243个。

800伏超充、多合一智能电驱、串并联一体式智能插混系统、CIB电池车身一体化技术、“人车家”生态智能座舱、无图模式城区智能辅助驾驶……产品、技术加速迭代，让中国新能源汽车从标准技术的接受者逐步变成了制定者。吉利汽车集团CEO淦家阅感慨道：“过去我们对标的跨国品牌如今也把目标投向了中国品牌车企。”

吸引全球产业资本，探索全新合资模式和出海模式

2023年12月22日，比亚迪宣布将在匈牙利塞格德市建设一个新能源汽车整车生产基地。该基地将分阶段建设，预计可为当地创造数千个就业岗位。

在欧洲建厂，只是比亚迪出海布局的举措之一。2023年7月，比亚迪宣布总投资约45亿元，在巴西巴伊亚州卡马萨里市设立由3座工厂组成的大型生产基地综合体，并计划于今年下半年投产。

东南亚正成为中国车企出海的“热土”。长安汽车成立了东南亚事业部，并设立了3家本地公司，搭建了本地化运营团队。2023年11月8日，一期设计年产能10万辆、计划2025年初投产的长安汽车泰国制造基地正式动工。据统计，2023年宣布在泰国建厂的国内车企还有上汽、比亚迪、哪吒等，规划总投资额超过100亿元。

“从‘请进来’到‘走出去’在欧洲建厂，是上汽人过去几十年的梦想。”上汽集团总裁助理、上汽国际总经理余德表示，上汽已在海外布局了泰国、印尼、印度、巴基斯坦4座整车制造基地。2023年，上汽集团海外销量达120.8万辆，同比增长18.8%，连续8年蝉联国内行业第一。其中，上汽名爵品牌已进入28个欧洲国家，2023年在欧洲销量突破10万辆。“上汽集团正在为欧洲地区首个整车生产厂选址。”余德说。

海外建厂加速，是2023年中国新能源汽车产业的一大亮点。国内“造车新势力”得到海外产业资本的认可，也为中国智能电动汽车技术领跑全球写下生动注脚。

2023年7月，大众汽车集团宣布增资7亿美元持有小鹏汽车4.99%股份，双方还签署了长期合作技术框架协议，合作初期将基于小鹏G9平台共同开发两款针对中国市场的中型大众纯电车型，预计2026年在中国推出；奥迪也与上汽签署谅解备忘录，上汽将利用其技术优势，参与上汽奥迪全新电动车型联合产品开发，携手开启合资合作新篇章。

2023年10月，销量位居全球前五的汽车跨国公司Stellantis集团宣布，将投资15亿欧元，成为零跑汽车的战略股东，双方还将以51%∶49%的比例成立合资公司“零跑国际”，该合资公司将于2024年下半年开始，加速销售零跑汽车高技术含量和更具性价比的产品。

“40年前，以市场换技术，中国汽车产业走进合资时代；如今，本土企业用技术换市场，开启了后合资时代中国汽车合资合作的新篇章。”零跑汽车创始人、董事长朱江明说，借助Stellantis在欧洲、拉美、中东等地的销售服务网络以及丰富的本地化经验，零跑可以快速、低成本进入这些市场，甚至可以利用当地制造资源制造零跑汽车产品，为中国智能电动车企出海探索新路。

全产业链协同创新、集群化发展，助力企业降本提质增效

“传统整车厂需要160多个零件经过冲压、焊接多道工序生产的两大总成，在这里只需一台7000吨、一台1.2万吨智能压铸单元，以及整形清理生产线、机加工装配线和在线检测线，便可完成生产，前后不过10分钟。”小鹏汽车制造工程中心压铸工艺高级经理严兆凯告诉记者，全新工艺集成度高、焊点少，让X9的中后地板碰撞变形量减少20%，弯曲刚度提升40%，整车后部整体强度相比传统车身设计强度提升30%以上。此外，还让小鹏汽车广州工厂焊接车间下车体线投资节省30%、土地占用面积节约40%、材料利用率提升至97%以上，更大大提高了流转周期，确保了交付稳定性。

小鹏、极氪、蔚来、小米……性能、成本和效率优势，让一体式铝压铸工艺在我国新能源整车生产企业中加速普及，也培育了力劲科技、海天金属等国产压铸机龙头企业。据介绍，小鹏汽车广州工厂这套超大型智能铝压铸单元，目前吨位全球第一。接下来，采用行业首创新型直压式结构的1.6万吨、2万吨全新装备也将陆续下线交付。而在全球一体式铝压铸装备供应商中，力劲科技全球市场占有率第一。

近年来我国新能源汽车核心技术不断取得新进展，得益于全产业链协同创新，也得益于产业集群发展带来的低成本和高效率。

环境感知、决策控制、云平台、车联网、人工智能、高精度地图及信息安全……位于安徽省合肥市包河区的中关村协同创新智汇园，有70多家聚焦自动驾驶技术研发和应用的高新技术企业。自动驾驶公交车、出租车、观光车、无人送货车、自动售卖车……漫步合肥街头，进入路测阶段的各种无人驾驶车辆已成为一道亮丽的风景线。在集聚了国轩高科、大众（安徽）新能源、比亚迪、中创新航等动力电池企业以及产业链企业，形成完整的动力电池产业集群之后，合肥市正大力推动智能网联产业集群化发展。

“我国新能源汽车快速发展的同时，融入了5G、移动互联网、大数据、人工智能等多种新技术，产业链、价值链正持续向交通、能源、信息通信等领域拓展，并建成了高效协同的产业体系，汽车产业生态正在全面重塑。”工业和信息化部有关负责人表示，下一步将积极推动新能源和智能网联汽车创新发展，支持新一代动力电池、新型底盘、智能驾驶等技术研发和产业化，开展智能网联汽车生产准入和上路通行试点，开展城市级“车能路云”一体化试点应用。此外，还将协同推动能源供给、材料供应、生产制造等环节低碳化发展，健全绿色循环生态体系。

《 人民日报 》（ 2024年01月17日 18 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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