人民网北京1月16日电 （记者杨虞波罗）今日，国务院新闻办公室举行2024年春运形势及工作安排新闻发布会。会上，国家邮政局市场监管司负责人林虎表示，针对春运期间的业务运行特点，国家邮政局专门制定了保障工作方案，进行专项部署，全力保障年货寄递需求，同时切实维护快递员合法权益。

林虎表示，春运前期，随着年货寄递需求的增长，业务量会出现一波高于日常水平的小高峰。春节假期期间，由于大量人员返乡过年和外出旅游，公众的寄递服务需求将明显减少，业务量也处于一个淡季。春节假期后，寄递服务需求又快速恢复，业务量将逐渐恢复到日常水平。

林虎指出，今年春运期间，国家邮政局将重点抓好四个方面的工作：

一是全力保障年货寄递需求。指导企业继续做好业务旺季期间服务保障工作，精准对接电商寄递服务需求，统筹做好全网调度。充分安排好人员、场地和运力，保障群众可以在节前顺利收到期盼的年货。

二是保障春节期间基本寄递服务。一方面，督促邮政企业持续提供邮政普遍服务。另一方面，引导快递企业科学预测春节期间寄递业务需求变化，保障春节期间保持基本的服务能力，合理安排生产经营。同时，及时向社会公告服务安排，严格履行好公告和承诺的内容。

三是切实维护快递员合法权益。快递员日常工作也非常辛苦，休息时间有限。春节这个假期，也是很多快递员在全年当中为数不多的可以回家团圆的时光。为此，如果在春节期间无法按时收到快递，也请社会公众给予更多的谅解。同时，国家邮政局也会督促各寄递企业统筹安排好在岗人员休息和休假，实行错峰放假和调休，在切实履行服务承诺的同时，对春节期间在岗人员依法支付加班工资，并做好相应的生活保障。

四是推动做好节后返岗复工。加强对节后人员返岗情况的动态监测，积极帮助寄递企业采用多种方式尽快补充人员力量，督促末端网点、分拨中心抓紧恢复正常的服务能力，保障寄递服务网络尽快实现正常运转。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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