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2024年春运预计全国铁路将发送旅客4.8亿人次

2024年01月16日16:16 | 来源：人民网
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人民网北京1月16日电 （记者王连香）今日，国务院新闻办公室举行2024年春运形势及工作安排新闻发布会。会上，国铁集团客运部主任黄欣介绍，今年春运，预计全国铁路将发送旅客4.8亿人次，日均1200万人次。与2023年春运相比，将增长37.9%。今年春运客流将呈现整体高位运行和节前相对平稳、节后相对集中的特点。从目前预售情况看，探亲和旅游客流增长势头比较明显。

黄欣表示，为了做好春运工作，国铁集团将科学合理安排运力，推出系列便民利民惠民举措。主要围绕以下四方面展开：

一是科学安排运力供给。将统筹去年开通的新线和既有线运力资源，统筹好高速铁路和普速铁路运力资源。在1月10日全国铁路实行新的列车运行图基础上，又专门编制了春运列车运行图，将在客流集中的地区、方向和高峰时段加大运力投放。总体安排是，节前每日安排旅客列车12700列左右，节后每天安排12800列左右。客座能力分别较2019年春运增长14.4%和12.6%。同时，保持普速旅客列车开行规模，保障公益性“慢火车”开行，保障旅客列车的通达性、覆盖面和普惠性。

二是提升旅客出行体验。优化改进铁路12306售票功能，优化改签规则，及时发布服务信息。加强老幼病残孕重点旅客服务，开辟学生和务工人员专区预约购票功能，保障重点群体出行。同时，优化站车服务，全国站内便捷换乘车站增加至120个，方便旅客联程中转。

三是保障重点物资运输。发挥铁路集中统一调度指挥优势，全力保障国计民生重点物资运输，加大发电、供暖用煤保供运输力度，为人民群众安全温暖过冬提供有力支撑。同时，开好中欧班列、西部陆海新通道班列，保障国际产业链供应链稳定畅通。

四是确保铁路安全畅通。加强铁路设备设施巡查维护，确保铁路大动脉安全畅通。将积极应对防范低温雨雪冰冻灾害，加强值班值守，及时发布预警信息，超前采取预防性措施，主动规避风险。同时，在主要铁路干线和枢纽，储备一定数量的内燃机车和应急力量，确保应急有备。

(责编：王连香、高雷)
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