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交通运输部：全力保障2024年春运有序平稳安全运行

2024年01月16日15:44 | 来源：人民网
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人民网北京1月16日电 （记者王连香）今日，国务院新闻办公室举行2024年春运形势及工作安排新闻发布会。会上，综合运输春运工作专班副组长、交通运输部副部长李扬介绍，今年春运人员流动量将创历史新高。一方面是自驾出行的客流大概有72亿人次；另外一方面是铁路、公路、水运、民航的营业性客运量将达18亿人次，加起来共90亿人次。

李扬指出，面对大客流压力，交通运输部牵头会同综合运输春运工作专班成员单位，将主要开展了以下几方面工作：

一是加强统筹组织。及时研判客流运行情况，包括铁路购票情况、高峰时段骨干路网运行情况，还有重点水路运行情况，以及民航运行情况，通过研判，及时了解、分析春运客流分布特点，指导各地各部门做好应对。

二是加强运力保障。充分发挥综合运输优势，加强各种运输方式运力储备和统筹调度，努力提升综合运输服务能力和水平。

三是加强安全监管。会同相关部门，通过有力的监督检查，确保人员、车辆、船舶包括飞行器保持良好状态。

四是加强应急处置。春运期间往往会遇到恶劣天气，春运专班加强运输调度指挥，细化应对恶劣天气、超大客流等情况预案，提高应急处置能力。

李扬介绍，为了做好“平安春运、便捷春运、温馨春运”，交通运输部会同有关部门共同开展春运“情满旅途”活动，细化春运服务措施。

一是改善自驾出行服务体验。加强路网运行监测，提升收费站通行效率，提高服务区服务能力和服务质量。

二是保障务工流、学生流有序流动。特别是针对务工流、学生流集中往返情况，开展团体票预定、上门售票等服务。出行集中的，将提供包车甚至铁路包列等服务。

三是保障旅游流有序流动。主要针对重点景区，将强化客流、运力信息共享，针对性投放运力，加强重点景区旅游和运输等方面衔接。

四是保障重点群体便捷出行。特别是“老幼病残孕”群体，将对他们提供针对性的关爱服务。同时，对于军人等重点旅客，还要依法依规落实乘车优待政策。

五是提升旅客换乘便利化水平。推出了空铁联运、空巴联运等方式，加强运输方式衔接，让大家能够感受到春运出行衔接顺畅高效，提升服务效率和水平。

六是加强春运温馨关爱服务。通过跟有关部门合作，今年还将组织开展青年志愿者服务活动，组织大量青年志愿者走进一线、走进基层。同时，也将指导各部门加大对一线服务人员慰问，加强值班值守工作，让大家平安出行，回家过年，开心度过美好假期。

(责编：王连香、高雷)
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