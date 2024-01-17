人民网北京1月17日电 （记者杨曦）国家统计局17日公布数据显示，初步核算，2023年全年国内生产总值（GDP）1260582亿元，按不变价格计算，比上年增长5.2%。

分产业看，第一产业增加值89755亿元，比上年增长4.1%；第二产业增加值482589亿元，增长4.7%；第三产业增加值688238亿元，增长5.8%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%，三季度增长4.9%，四季度增长5.2%。从环比看，四季度国内生产总值增长1.0%。

(责编：杨曦、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经