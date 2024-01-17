国家统计局：12月份各线城市商品住宅销售价格环比下降
2024年01月17日09:36 | 来源：人民网
小字号
人民网北京1月17日电 （记者杨曦）国家统计局17日公布数据显示，2023年12月份，70个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格环比下降、同比有涨有降。
新建商品住宅销售价格同比有涨有降
从环比看，12月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.4%，降幅比上月扩大0.1个百分点。其中，北京持平，上海上涨0.2%，广州和深圳分别下降1.0%和0.9%。二、三线城市新建商品住宅销售价格环比分别下降0.4%和0.5%，降幅比上月均扩大0.1个百分点。
从同比看，12月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比由上月上涨0.3%转为下降0.1%。其中，北京和上海分别上涨1.7%和4.5%，广州和深圳分别下降3.0%和3.6%。二线城市新建商品住宅销售价格同比上涨0.1%，涨幅比上月回落0.1个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.8%，降幅比上月扩大0.2个百分点。
二手住宅销售价格同比降幅扩大
从环比看，12月份，一线城市二手住宅销售价格环比下降1.1%，降幅比上月收窄0.3个百分点。其中，北京、上海、广州和深圳分别下降1.2%、0.6%、1.5%和1.1%。二线城市二手住宅销售价格环比下降0.8%，降幅比上月扩大0.1个百分点。三线城市二手住宅销售价格环比下降0.8%，降幅与上月相同。
从同比看，12月份，一线城市二手住宅销售价格同比下降3.5%，降幅比上月扩大0.6个百分点。其中，北京、上海、广州和深圳分别下降2.2%、3.4%、5.2%和3.1%。二、三线城市二手住宅销售价格同比分别下降4.0%和4.2%，降幅比上月分别扩大0.4和0.3个百分点。
图片来源：国家统计局官网
(责编：杨曦、高雷)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国家统计局：12月份各线城市商品住宅销售价格环比下降
- 人民网北京1月17日电 （记者杨曦）国家统计局17日公布数据显示，2023年12月份，70个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格环比下降、同比有涨有降。 新建商品住宅销售价格同比有涨有降 从环比看，12月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.4%，降幅比上月扩大0.1个百分点。…
- 我国明确适老化无障碍出行目标任务 让老年人有更多获得感、幸福感、安全感
- 加强适老化无障碍出行服务工作，是无障碍环境建设的重要内容，是实施积极应对人口老龄化国家战略的必然要求，是保障残疾人、老年人平等、充分、便捷参与和融入社会生活，让交通运输服务更加包容、更好惠及人民群众的重要举措。 近日，交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局、中国残疾人联合会、全国老龄工作委员会办公室印发《关于进一步加强适老化无障碍出行服务工作的通知》（以下简称《通知》），要求充分认识贯彻实施《中华人民共和国无障碍环境建设法》的重要意义，全面落实适老化无障碍出行环境建设要求，加快推进无障碍出行环境建设，进一步提升适老化无障碍出行服务水平。…
- 评论
- 关注