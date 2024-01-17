人民网记者 乔雪峰

加强适老化无障碍出行服务工作，是无障碍环境建设的重要内容，是实施积极应对人口老龄化国家战略的必然要求，是保障残疾人、老年人平等、充分、便捷参与和融入社会生活，让交通运输服务更加包容、更好惠及人民群众的重要举措。

近日，交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局、中国残疾人联合会、全国老龄工作委员会办公室印发《关于进一步加强适老化无障碍出行服务工作的通知》（以下简称《通知》），要求充分认识贯彻实施《中华人民共和国无障碍环境建设法》的重要意义，全面落实适老化无障碍出行环境建设要求，加快推进无障碍出行环境建设，进一步提升适老化无障碍出行服务水平。

《通知》从加强适老化无障碍交通设施规划建设、加大适老化无障碍交通运输设备配置和改造力度、改善适老化无障碍城市交通出行体验、持续优化综合运输适老化无障碍出行服务、改进提升适老化无障碍出行信息服务等五个方面提出了具体要求和主要任务。

多地将无障碍出行服务建设纳入工作规划

《通知》指出，各地要推动将适老化无障碍出行环境建设纳入综合交通运输体系规划、城市公共交通规划等，明确适老化无障碍出行环境建设改造目标任务。

近年来，全国多地陆续将无障碍出行服务建设纳入到工作规划中。

《上海市综合交通发展“十四五”规划》提出，推进港口客运站、客运船舶硬件设施改造升级，加强水路客运无障碍环境建设。

《天津市综合交通运输“十四五”规划》也提出，改善公众出行体验，推进客运场站无障碍设施改造。

《浙江省综合交通运输发展“十四五”规划》提出，加快发展高品质出行服务，包括面向残疾人、老年人等特殊群体，加快枢纽场站、运输工具无障碍设施建设，积极推广预约式、一键式无障碍出行服务。

对此，交通运输部副部长李扬表示，在提升适老化无障碍交通出行方面，2023年交通运输部共推动了140多个城市开通“95128”电话约车服务，完成城市公共汽电车站台适老化改造3600余处，打造敬老爱老服务城市公共汽电车线路1100余条。

多地在适老化无障碍交通运输设备配置和改造上发力

《通知》提出，要加大适老化无障碍交通运输设备配置和改造力度，在加快推广应用低地板及低入口城市公共汽电车的基础上，针对地铁列车、客运船舶、客运列车以及民用航空器等均提出配备无障碍出行设施的要求。

当前，全国多地已在适老化无障碍交通运输设备配置和改造上发力。北京大兴国际机场全流程设置无障碍及长者优先通道，58处低位柜台、403部无高差行李托运设备以及12处爱心休息区为特殊旅客提供便利。

在福厦高铁上运行的智能复兴号动车组，设有专门的无障碍车厢、更加宽大的残障人士专用座位，卫生间有盲文标识，车门边还设有盲文地图。

在广东，新博高速公路不断优化完善无障碍停车位、无障碍通道、无障碍厕位、无障碍结算通道和无障碍服务区域等，为特殊群体出行营造了良好条件。

持续提升交通出行“适老化”服务水平

《通知》指出，要持续优化综合运输适老化无障碍出行服务。各地要督促出行服务运营单位，保留使用现金、刷卡、纸质票据、凭证、证件等方式，优化窗口人工服务和志愿服务；督促相关运营单位根据各类运输方式服务特点，开设爱心通道、无障碍服务窗口，为残疾人、老年人提供候车专座、引导帮扶、提前检票上车、下车出站引导协助、轮椅进出车站等服务。

服务暖心，“有爱”助“无碍”。我国多地火车站、机场推出适老化无障碍出行服务，持续提升交通出行“适老化”服务水平，让老年人在“智能时代”潮流中有更多获得感、幸福感、安全感。

在陕西，西安火车站地区旅客服务中心与西安站“丝路缘”亲情服务队联动，设置“爱心通道”，为无人陪伴的65岁以上老人、孕妇、残障及行动不便等特殊旅客，提供免费行李送站及优先办票、优先进站、优先安检和优先乘车的接力式服务。

在广东，2023年12月起，深圳机场为老年乘客准备了“深爱银发”敬老服务清单，通过预约，身穿“红马甲”的工作人员将提前等候，并根据旅客需求提供“全流程爱心服务”。

此外，《通知》还提出，要改进提升适老化无障碍出行信息服务，包括加快推进出行服务互联网网站、移动互联网应用程序实施适老化及无障碍改造，以及推动城市轨道交通车站、民用运输机场航站区等自助公共服务终端设备具备语音、大字、盲文等无障碍功能。

铁路方面，铁路12306网站提供无障碍辅助工具，支持放大缩小、调整配色、语音识读等功能；12306手机App则推出标准版和爱心版两种界面模式，爱心版交互更简单、操作更方便。

(责编：方经纶、高雷)

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