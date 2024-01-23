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农业农村部：抓好三方面工作 促进生猪生产稳定发展

2024年01月23日11:32 | 来源：人民网
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人民网北京1月23日电 （方经纶）1月23日，国新办举行2023年农业农村经济运行情况新闻发布会。农业农村部市场与信息化司司长雷刘功表示，2023年生猪市场供应充足。据国家统计局数据，全年猪肉产量5794万吨，比上年增长4.6%，处于2015年以来的最高水平。预计2023年生猪养殖规模化率将超过68%，比2022年提升约3个百分点，能繁母猪生产效率持续提高，为生猪产业持续健康发展打下了坚实基础。

针对生猪产能偏高、养殖持续亏损的问题，雷刘功表示，农业农村部指导各地加强生猪产能调控，保持用地、环保、金融等基础性政策稳定，不断强化信息监测预警，引导养殖场户适应性调减产能，顺时顺势出栏肥猪，加快供需回归均衡。据国家统计局统计，2023年12月末全国能繁母猪存栏量4142万头，比2022年12月末的阶段性高点减少约250万头。

对于后期走势，雷刘功介绍，近期农业农村部组织专家、行业协会和重点企业进行了专题会商。2023年12月份规模猪场的中大猪存栏同比增长3.7%，这些猪将在未来1—2个月出栏，预示着生猪市场供应仍较为宽松，春节后生猪养殖很可能延续亏损。同时也要看到随着能繁母猪数量的回调，新生仔猪数量也相应有所减少。据农业农村部监测，从去年10月份开始，全国新生仔猪数量已经同比下降，这也预示着产能调减取得一定效果。随着生猪产能逐渐回调到合理水平，二季度生猪市场形势有望好于去年同期。

“下一步，农业农村部将重点抓好三方面工作，促进生猪生产稳定发展。” 雷刘功表示，一是强监测。引导养殖场户顺势出栏肥猪，避免盲目压栏影响后市猪价回归正常。紧盯全国能繁母猪存栏量变化情况，适时发出预警，引导合理安排生产。二是优产能。优化生猪产能调控措施，落实生猪稳产保供属地责任，稳定土地、环保、金融等长效性支持政策，督促及时采取补贴、信贷、贴息等政策措施，促使生猪产能处于合理区域。三是防疫病。加强春季猪病防控指导，抓好重大动物疫情防控，做好疫情监测排查，强化检疫、调运、屠宰等关键环节监管，及时核查处置疫情。

(责编：方经纶、吕骞)
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