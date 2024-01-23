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农业农村部：2024年“三农”工作突出抓好两大板块三个重点

2024年01月23日11:04 | 来源：人民网
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人民网北京1月23日电 （方经纶）1月23日，国新办举行2023年农业农村经济运行情况新闻发布会。农业农村部副部长邓小刚介绍2024年“三农”工作重点。

邓小刚表示，在工作布局上，紧紧围绕推进乡村全面振兴、加快建设农业强国工作主线，突出抓好两大工作板块。一是以粮食安全为重心的农业生产，着重保障粮食和重要农产品稳定安全供给；二是以乡村发展建设治理为重点的乡村振兴，重点是巩固拓展脱贫攻坚成果、建设宜居宜业和美乡村等。

在工作举措上，邓小刚表示，聚焦“两确保、三提升、两强化”方向重点，抓好落实。

“两确保”，即确保国家粮食安全、确保不发生规模性返贫。在粮食安全方面，实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，深入推进全国粮油等主要作物大面积单产提升行动，着重稳口粮、稳玉米、稳大豆，继续扩大油菜面积，着力提高单产，确保粮食产量保持在1.3万亿斤以上。在巩固拓展脱贫攻坚成果方面，重点是健全防止返贫监测帮扶机制，分类指导脱贫地区帮扶产业发展，稳定脱贫劳动力务工就业规模，引导推动更多资源聚集到增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力上。

“三提升”是持续提升乡村产业发展、乡村建设和乡村治理水平。一是全链推进乡村产业发展。做好“土特产”文章，做精做优乡村特色产业，发展壮大农产品加工业，深入推进农文旅融合，促进农村一二三产业融合发展。二是务实推进乡村建设行动。从农民最迫切的现实需要入手，谋划推动农村基础设施和公共服务普及普惠、以小见大、以点带面、可感可及的关键要事，扎实推进宜居宜业和美乡村建设。三是持续加强乡村治理。推进农村移风易俗，推广清单制、积分制、接诉即办等务实管用的乡村治理方式，增加富有农耕农趣农味的农村文化产品供给。

“两强化”是强化科技和改革双轮驱动、强化农民增收举措。科技创新重点是突出应用导向，优化工作机制，努力提升农业科技创新体系整体效能。同时，加强高标准农田建设，加快推进种业振兴行动，提升农机装备研发应用水平。深化农村改革重点是稳妥推进第二轮土地承包到期后再延长30年试点，因地制宜发展新型农村集体经济。强化农民增收举措重点是通过产业拉动、就业带动、改革促动，不断拓宽农民增收致富渠道，让农民更多分享改革发展成果。

(责编：方经纶、吕骞)
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